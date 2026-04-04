Irán amenaza con “un infierno” en Medio Oriente y crece la incertidumbre por la agenda de Trump

Irán respondió a la amenaza de Donald Trump y aseguró que “todo Medio Oriente se convertirá en un infierno”, en el marco del ultimátum lanzado por Washington para que se reabra el estrecho de Ormuz antes del lunes. La escalada se produce mientras continúa la búsqueda de un tripulante de un avión estadounidense derribado en el sur del país persa.

Trump canceló sus actividades y surgieron rumores sobre su salud

En paralelo, la Casa Blanca suspendió este sábado todas las apariciones públicas del presidente estadounidense, lo que desató una ola de rumores en redes sociales y en la opinión pública sobre su estado de salud, en medio de la creciente tensión internacional.

En las últimas horas, circularon versiones que indicaban que el mandatario había sido trasladado al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, aunque esa información fue desmentida oficialmente.

A diferencia de su rutina habitual, Trump permaneció en Washington durante el fin de semana, en lugar de viajar a su residencia de Mar-a-Lago, donde suele pasar sus días de descanso.

Las especulaciones también se intensificaron por su apariencia en recientes presentaciones públicas, donde se lo notó visiblemente desmejorado, lo que alimentó versiones sobre su estado físico.

Desde su entorno buscaron desactivar los rumores. Uno de sus asesores, Steven Cheung, aseguró que el presidente continúa trabajando activamente y destacó su nivel de actividad durante el fin de semana.

El trasfondo de la situación es un escenario internacional cada vez más tenso. Trump ratificó su ultimátum a Irán para que avance en un acuerdo de paz o garantice la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo.

Además, el mandatario analiza posibles acciones militares, incluyendo una eventual ofensiva en la isla de Kharg y otros puntos estratégicos, lo que podría escalar aún más el conflicto en Medio Oriente.

En este contexto, la falta de apariciones públicas del presidente estadounidense suma incertidumbre a una crisis internacional que se encuentra en un momento crítico.