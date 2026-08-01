Tragedia en Perú: una avioneta turística se estrelló y murieron 13 personas

Una avioneta que realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nazca se estrelló este sábado en la región de Ica, Perú. Como consecuencia del accidente murieron las 13 personas que viajaban a bordo: 11 turistas extranjeros y dos integrantes de la tripulación.

La aeronave, operada por la empresa Aerodiana, se precipitó sobre un predio agrícola ubicado en el sector Pueblo Viejo, a unos seis kilómetros de la ciudad de Nasca. Tras el impacto, el avión se incendió y no se registraron sobrevivientes.

El accidente ocurrió cerca de las 13, en las inmediaciones del aeródromo María Reiche, según informaron las autoridades peruanas.

La avioneta había partido desde Pisco

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, la aeronave, una Cessna Caravan C-208, había despegado a las 12:10 desde el aeropuerto de Pisco para realizar un sobrevuelo turístico sobre las Líneas de Nazca.

Minutos antes del accidente, mientras sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nasca.

Poco después se perdió el contacto radial con la avioneta y se activaron los protocolos de búsqueda y rescate.

La aeronave fue localizada posteriormente en el sector Pueblo Viejo. Los equipos de emergencia confirmaron que las 13 personas que viajaban a bordo habían fallecido.

Quiénes eran las víctimas

Entre los pasajeros había turistas de nacionalidad italiana, alemana y española, de acuerdo con la información preliminar difundida por el Ministerio de Transportes.

La aeronave transportaba a 11 pasajeros extranjeros, además del piloto y el copiloto, ambos integrantes de la tripulación.

Según los testimonios de residentes de la zona, la avioneta impactó contra el terreno y se incendió luego de una fuerte explosión.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente y establecer qué ocurrió luego de que la tripulación declarara la emergencia.

El vuelo tenía como destino la zona de las Líneas de Nazca, uno de los principales atractivos turísticos de Perú y reconocido mundialmente por sus enormes geoglifos trazados sobre el desierto.