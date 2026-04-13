Se viene una nueva maratón de robots en China: más de 300 humanoides correrán 21 kilómetros en Pekín

La ciudad de Pekín se prepara para ser el escenario de un evento sin precedentes en el mundo del deporte y la tecnología. En su segunda edición, la capital china reunirá a más de 300 robots humanoides en una exigente media maratón, donde las máquinas y los corredores tradicionales compartirán el recorrido. La particular competencia está concebida como un enorme banco de ensayo técnico para evaluar el rendimiento de la inteligencia artificial y la robótica en condiciones urbanas reales.

Según la información reportada por la agencia internacional EFE, a través de la cadena estatal CCTV, la singular carrera se llevará a cabo este domingo 19 de abril en el moderno distrito tecnológico de Yizhuang.

El evento contará con una masiva participación: más de un centenar de equipos procedentes de 13 provincias del país asiático, involucrando a más de 80 empresas tecnológicas y 20 universidades y centros de investigación de vanguardia.

En total, serán 26 las marcas de robots que tomarán la línea de salida. Los dispositivos deberán completar un exigente circuito de 21 kilómetros que simulará las condiciones de una media maratón convencional.

Las máquinas tendrán que sortear curvas, cambios de superficie y pendientes pronunciadas, circulando por carriles estrictamente delimitados para no entorpecer la marcha de los corredores humanos.

El antecedente del robot Tiangong

Los organizadores de la competencia destacaron que esta nueva edición amplía notablemente la escala y la complejidad del evento respecto al año anterior. Entre los principales avances técnicos, subrayaron el aumento de robots equipados con capacidades de navegación autónoma, los cuales ya representan cerca del 38% del total de los inscriptos.

Esta prueba urbana servirá para poner a prueba los últimos desarrollos en materia de resistencia física, estabilidad dinámica y toma de decisiones en tiempo real. De hecho, varios de los equipos que participarán vienen de deslumbrar en exhibiciones recientes, como la popular gala televisiva del Año Nuevo lunar, donde demostraron su destreza realizando coreografías y movimientos de artes marciales.

El desafío no es menor si se tiene en cuenta el antecedente de la primera edición celebrada el año pasado en el mismo distrito. En aquella ocasión, apenas 20 humanoides tomaron la salida. El gran ganador fue el robot Tiangong, que logró completar el recorrido en un tiempo de 2 horas, 40 minutos y 42 segundos.

Sin embargo, la hazaña no estuvo exenta de complicaciones: el androide sufrió una fuerte caída durante la carrera y necesitó varios cambios de batería para poder cruzar la meta.

Solo un puñado de los participantes originales logró mantener una marcha sostenida, mientras que la inmensa mayoría tuvo serias dificultades técnicas para completar el trazado de 21 kilómetros.

Este megaevento deportivo se enmarca en la ambiciosa estrategia de desarrollo tecnológico impulsada por China, que ha identificado a la robótica avanzada y a la inteligencia artificial como los pilares de su interés estratégico y económico para la próxima década.