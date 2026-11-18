Una filtración global de quince millones de documentos bancarios, denominada Inside Deutsche Bank y liderada por la ONG Barracuda Media junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), sacó a la luz correos electrónicos inéditos que ponen bajo lupa el verdadero patrimonio en el exterior de Carlos Wagner, dueño de la constructora Esuco SA y confeso organizador del «club de la obra pública».

Los archivos confidenciales revelan que, en 2018, ejecutivos del gigante bancario alemán debatieron acaloradamente sobre cuentas controladas por el empresario que albergaban US$ 60 millones, una cifra muy superior a los embargos que la Justicia argentina logró trabar hasta el momento en su contra.

La lupa judicial y los bienes en el radar

Hasta ahora, el expediente local acumulaba pruebas sobre un patrimonio exterior significativamente menor. Las medidas dictadas por los tribunales federales incluyen:

Embargo inicial: un monto de $6.176 millones (equivalentes a unos US$ 16,5 millones al momento de su dictado en noviembre de 2023), vinculado a una causa por presunta defraudación en la planta potabilizadora de AySA (conexión local del caso Lava Jato).



un monto de $6.176 millones (equivalentes a unos US$ 16,5 millones al momento de su dictado en noviembre de 2023), vinculado a una causa por presunta defraudación en la planta potabilizadora de AySA (conexión local del caso Lava Jato). Cuentas en Suiza: fondos por US$ 20 millones detectados en 2018 en cuentas a nombre del empresario y de su hermana, los cuales su defensa justificó en su momento como «ahorros declarados ante la AFIP».



fondos por detectados en 2018 en cuentas a nombre del empresario y de su hermana, los cuales su defensa justificó en su momento como «ahorros declarados ante la AFIP». El castillo en Italia: un complejo turístico adquirido en 2007 a través de una sociedad panameña por unos US$ 3 millones, descubierto originalmente en la investigación global de los Panama Papers.

Los documentos del Deutsche Bank y los US$ 60 millones en la mira

La alarma dentro del Deutsche Bank se encendió de inmediato tras la explosión mediática y judicial del caso Cuadernos. Según La Nación, los ejecutivos de la entidad comenzaron a rastrear los antecedentes de su cliente corporativo al comprobar su rol central en la trama de sobornos del kirchnerismo.

En junio de 2018, dos meses antes de que el chofer Oscar Centeno hiciera públicos sus cuadernos con las rutas de las coimas, el director de Integridad del banco, Stephan Niemand, envió un correo electrónico confidencial a su superior, Jan Wagener. Allí alertaba sobre el enorme riesgo reputacional que implicaba mantener a Esuco y a Wagner como clientes.

Ante la consulta sobre las sumas involucradas, Niemand detalló que, según los protocolos de debida diligencia (KYC), el empresario figuraba como el beneficiario final (UBO) de US$ 60 millones, activos financieros que no se encontraban depositados en Alemania.

Desde Esuco negaron categóricamente ante la consulta periodística que esa suma haya existido jamás, insistiendo en que dichos fondos se encontraban bloqueados por las inhibiciones internacionales dispuestas por la Justicia.

La pulseada en el banco alemán: choques internos entre Integridad y la gerencia regional

Los correos filtrados desnudan una fuerte disputa interna entre el área de cumplimiento normativo y los gerentes comerciales del Deutsche Bank, quienes priorizaban la rentabilidad de la cuenta por encima de las alertas de corrupción.

Mientras el departamento de Integridad recopilaba artículos periodísticos —incluyendo publicaciones de La Nación sobre los negocios de Wagner y sus nexos con el empresario Lázaro Báez—, la cúpula de gestión patrimonial salió a blindar al constructor argentino.

El jefe de gestión para América Latina, Wolfgang von Sandersleben, defendió con firmeza la continuidad comercial del cliente en un correo fechado el 11 de junio de 2018:

El argumento corporativo: destacó que Esuco era una constructora con más de 2.500 empleados y un ejemplo de empresa exitosa tanto bajo gobiernos kirchneristas como durante la gestión de Mauricio Macri.



destacó que Esuco era una constructora con más de y un ejemplo de empresa exitosa tanto bajo gobiernos kirchneristas como durante la gestión de Mauricio Macri. Desestimación de alertas: calificó las revelaciones periodísticas como «meras acusaciones» y sostuvo que los vínculos con sociedades offshore afectaban solo de manera indirecta a la compañía.



calificó las revelaciones periodísticas como «meras acusaciones» y sostuvo que los vínculos con sociedades offshore afectaban solo de manera indirecta a la compañía. Operaciones garantizadas: detalló que las cuentas en dólares y euros de Esuco operaban con valores financieros que servían como «garantía» para importar maquinaria destinada a la obra pública argentina.

Gracias a esta defensa, el proceso de revisión interna fue levantado temporalmente. Sin embargo, en octubre de 2018, tras la formalización del escándalo judicial, el banco incluyó a Esuco en una lista interna de exclusión titulada “Bribery Notebooks Scandal”, recomendando abstenerse de realizar nuevos negocios.

Según La Nación, el vínculo entre el Deutsche Bank y el imperio de la construcción llegó a su fin de manera traumática poco después. Al constatarse que Wagner continuaba siendo accionista pese a haber abandonado la presidencia de la firma, el banco alemán intimó a Esuco en 2020 a retirar sus fondos bajo la amenaza de depositarlos en una cuenta judicial en Hamburgo.

Para evitarlo, la empresa giró US$ 3,6 millones al Macro Bank en Las Bahamas, entidad que le extendió garantías financieras para operar en el mercado local. Esa ingeniería financiera se sostuvo hasta marzo de este año, cuando la crisis terminal devino en ejecuciones de garantías, despidos masivos del 90% del personal y la posterior presentación en concurso de acreedores en abril de 2026.

En el plano judicial, la situación de Wagner es irreversible. Tras acogerse al régimen del arrepentido en 2018 —donde confesó que los sobornos oscilaban entre el 10% y el 20% del valor de los contratos y que fue designado por el exministro Julio De Vido para liderar el «club de la obra pública» junto a funcionarios como José López y Roberto Baratta—, el empresario fracasó en su intento de anular su declaración y afronta actualmente el juicio oral a cargo del Tribunal Oral Federal N°7.

Los exdirectivos del banco alemán consultados por la prensa declinaron hacer comentarios, amparándose en las políticas de confidencialidad de la institución financiera hacia sus clientes.