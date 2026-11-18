El productor teatral Carlos Rottemberg recibió uno de los reconocimientos más significativos de su carrera. La Universidad de Buenos Aires (UBA) lo distinguió con el premio Rector Ricardo Rojas, en homenaje a sus más de 50 años de trayectoria, su contribución al desarrollo del teatro argentino y su compromiso con la cultura y los valores democráticos.

Según informó Noticias Argentinas, la ceremonia se realizó el martes 17 de noviembre de 2026 en el Salón del Consejo Superior de la UBA, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. El acto estuvo encabezado por el vicerrector Emiliano Yacobitti y reunió a autoridades universitarias, representantes del ámbito cultural, familiares y amigos del reconocido empresario teatral.

Carlos Rottemberg fue distinguido por la UBA: un reconocimiento a cinco décadas de teatro

A lo largo de su carrera, Carlos Rottemberg se convirtió en uno de los principales referentes de la producción teatral argentina, con una actividad que abarca más de medio siglo y que contribuyó al crecimiento de la escena nacional.

Su trabajo permitió impulsar espectáculos, acompañar a distintas generaciones de artistas y sostener espacios culturales fundamentales para el desarrollo del teatro.

Durante la ceremonia, Emiliano Yacobitti destacó el papel del productor en la cultura argentina, especialmente por su contribución al teatro nacional y su compromiso con la libertad de expresión.

El reconocimiento también puso en valor su participación en la preservación de salas teatrales, la generación de empleo y el acompañamiento a artistas y trabajadores del espectáculo.

La emoción de Carlos Rottemberg al recibir el premio Ricardo Rojas

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue el discurso del productor, quien se mostró emocionado por recibir una distinción de una institución pública como la Universidad de Buenos Aires.

Rottemberg consideró que se trataba del reconocimiento más conmovedor de su trayectoria, por el carácter cercano y familiar del encuentro.

También reflexionó sobre el recorrido de su carrera y el significado de recibir este premio después de más de cinco décadas dedicadas al espectáculo.

Durante su intervención, el empresario hizo especial hincapié en la importancia de la educación pública y su relación con la cultura, además de señalar que las oportunidades de desarrollo no son iguales para todas las personas.

En ese sentido, reivindicó el mérito personal, pero remarcó que las condiciones de origen también influyen en las posibilidades de cada individuo.

Quién es Carlos Rottemberg: una vida dedicada al teatro argentino

Nacido en Buenos Aires el 11 de abril de 1957, Carlos Rottemberg comenzó su carrera teatral a los 17 años, cuando se hizo cargo del Teatro Ateneo.

Desde entonces, desarrolló una extensa trayectoria como empresario y productor, especialmente en las principales plazas teatrales de Buenos Aires y Mar del Plata.

Actualmente, junto con su hijo Tomás, administra 16 salas teatrales, diez en Buenos Aires y seis en Mar del Plata. A lo largo de su recorrido profesional, programó más de mil títulos y sus producciones convocaron a más de 22 millones de espectadores.

Entre sus reconocimientos anteriores se encuentran el Premio Konex de Platino de 2001 y distintas distinciones vinculadas con su aporte a la actividad teatral.

En 2026 también recibió el Premio Pinti a la Trayectoria en Producción Teatral, durante una ceremonia realizada en el Teatro Colón.

Carlos Rottemberg prepara una nueva temporada teatral en Mar del Plata

El reconocimiento de la UBA llega en un momento especial para el productor, que ya confirmó su temporada número 49 consecutiva en Mar del Plata.

Para el verano de 2027, Rottemberg prepara una programación de once espectáculos distribuidos en seis salas de la ciudad balnearia.

La cartelera incluirá propuestas protagonizadas por reconocidas figuras como Florencia Peña, Soledad Villamil, Pilar Gamboa, Adrián Suar, Carla Peterson y Fernán Mirás, entre otros artistas.

Además, continuará con su programa de Precios Amigables, una iniciativa que busca facilitar el acceso del público al teatro mediante localidades a valores establecidos.

Con este nuevo reconocimiento, la Universidad de Buenos Aires destacó no solamente la trayectoria empresarial de Carlos Rottemberg, sino también su aporte a la construcción y el sostenimiento de la cultura teatral argentina.