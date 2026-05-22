Marco Rubio volvió a criticar a la OTAN por la falta de acción ante la guerra en Medio Oriente

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participó este viernes de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en la ciudad sueca de Helsingborg, en medio de crecientes tensiones entre Washington y varios países europeos por la guerra con Irán.

Las menciones del representante político generaron repercusión sobre la postura de la entidad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El canciller aclaró la molestia de Washington en medio de la tensión por el conflicto en Medio Oriente.

Marco Rubio volvió a criticar a la OTAN: «El presidente está decepcionado con algunos aliados»

Antes del encuentro, Rubio dejó en claro el malestar del gobierno estadounidense por la postura de algunos aliados europeos frente al conflicto en Medio Oriente. Desde la administración de Donald Trump consideran insuficiente el respaldo político y militar brindado por varios miembros de la alianza atlántica.

“Las opiniones del presidente, y por decirlo francamente, su decepción con algunos de nuestros aliados de la OTAN y su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Medio, están bien documentadas. Son algo por lo que se deberá responder.» afirmó de forma tajante Rubio.

Marco Rubio. Foto: AP

La convocatoria en Suecia se presentó como uno de últimos encuentros clave antes de la próxima cumbre de líderes de la OTAN que se realizará en Ankara, Turquía. Allí se espera debatir el futuro de la alianza, el conflicto en Medio Oriente y el nuevo esquema de seguridad impulsado por Estados Unidos.

Durante la reunión, el funcionario norteamericano insistió en que «Los países europeos deben aumentar el gasto en defensa y asumir una mayor responsabilidad dentro de la OTAN«. Washington sostiene que la carga de seguridad no puede recaer principalmente sobre Estados Unidos.

Rubio se refirió a las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán y aseguró que existe un “ligero avance” en las conversaciones. Sin embargo, remarcó que la posición estadounidense continúa siendo firme respecto al programa nuclear iraní.

Marco Rubio volvió a criticar a la OTAN: la postura momentánea de los gobiernos europeos

El acto también estuvo marcado en la previa por la preocupación de Europa ante el repliegue parcial de tropas estadounidenses en el continente y las señales de una posible reconfiguración de la alianza militar impulsada por Trump. Varios gobiernos europeos temen una disminución del compromiso de Washington con la defensa regional.

El secretario de Estado también cuestionó la posibilidad de que Irán impulse un sistema de peajes en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo. Según afirmó, Washington rechaza por completo esa alternativa.

Con información de LN e Infobae