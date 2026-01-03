María Corina Machado apareció tras la captura de Nicolás Maduro: «Venezolanos, ¡llegó la hora de la Libertad!»

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, apareció con un comunicado para referirse por primera vez a la captura del chavista, Nicolás Maduro. «Venezolanos, ¡llegó la hora de la Libertad!», expresó.

Si bien se desconoce dónde se encuentra refugiada, la opositora no perdió oportunidad para pronunciarse por la situación que se vive en Venezuela. Machado celebró la captura del presidente bolivariano y su imputación en Estados Unidos.

El comunicado de Maria Corina Machado

«Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley», inicia el texto que la líder publicó en sus cuentas de la red social X e Instagram.

Machado aseguró que «llegó la hora» en que la «Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan» en Venezuela y dio a entender que saldrá de su refugio para poder participar activamente del cambio en el país: «Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa».

«Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando», manifestó y agregó: «Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran».

Machado llamó a estar preparados para «hacer valer nuestro mandato y tomar el poder», también pidió permanecer «vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS».

También se dirigió a los venezolanos que están en el país para que «estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales»; y a los que están en el exterior, les dijo: «Los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela».

«En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto. VENEZUELA SERÁ LIBRE! Vamos de la mano de Dios, hasta el final», concluyó.