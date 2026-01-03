¿Quién es María Corina Machado? Trayectoria de la líder de ‘Vente Venezuela’ y su lucha por la paz

María Corina Machado (Caracas, 1967) ha transformado el escenario político de Venezuela y América Latina. Ingeniera industrial de formación y madre de tres hijos, la dirigente ha pasado de ser una de las voces más críticas en el Parlamento a convertirse en un símbolo global de «coraje civil», tal como la describió el Comité Nobel noruego al otorgarle el Premio Nobel de la Paz 2025.

Quién es María Corina Machado: trayectoria y formación de la líder de «Vente Venezuela»

Hija del empresario Enrique Machado Zuloaga, la carrera de María Corina Machado comenzó lejos de la política partidaria, pero en 2013 fundó Vente Venezuela, una organización de orientación liberal que promueve la defensa de la democracia y el libre mercado.

Su salto a la escena pública masiva ocurrió en 2010, cuando fue elegida diputada a la Asamblea Nacional, obteniendo la mayor cantidad de votos en su circunscripción. Desde su escaño, se consolidó como una de las figuras más visibles de la oposición, manteniendo enfrentamientos verbales directos con la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro.

Quién es María Corina Machado: el camino hacia el Nobel y la clandestinidad

A pesar de su popularidad, María Corina Machado enfrentó constantes obstáculos legales y políticos:

Inhabilitación: en 2024, fue descalificada para postularse a la presidencia, lo que llevó a su aliado, Edmundo González , a asumir la candidatura en las elecciones de julio de ese año.

en 2024, fue descalificada para postularse a la presidencia, lo que llevó a su aliado, , a asumir la candidatura en las elecciones de julio de ese año. Denuncias de fraude: tras los comicios, percibidos como fraudulentos por gran parte de la comunidad internacional, González debió exiliarse.

tras los comicios, percibidos como fraudulentos por gran parte de la comunidad internacional, González debió exiliarse. Resistencia interna: ante las amenazas contra su vida, Machado optó por permanecer en Venezuela en condiciones de clandestinidad, desde donde continuó liderando el movimiento opositor.

Quién es María Corina Machado: un galardón histórico para Venezuela

El reconocimiento del Comité Nobel noruego destaca a Machado como «uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en tiempos recientes«. Al recibir la noticia, la dirigente expresó estar «en shock» por la distinción, la cual refuerza su posición como figura clave en la defensa de los derechos humanos.

Debido a su situación de seguridad, la entrega del premio en Oslo generó una fuerte expectativa logística. Su hija, Ana Corina Sosa, ha cumplido roles de representación ante la imposibilidad inicial de desplazamiento de la líder, mientras las autoridades internacionales trabajan para garantizar su integridad.