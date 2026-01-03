Argentina destacó la «determinación» de Trump contra Nicolás Maduro: «Un avance decisivo contra el narcoterrorismo»

Después de la celebración de Javier Milei por el anuncio de Donald Trump donde confirmó la captura de Nicolás Maduro, la cancillería de Argentina largó un comunicado oficial para destacar el accionar y la determinación de Estados Unidos en el conflicto que se intensificó durante las últimas semanas y sumó nuevo capítulo este sábado 3 de enero.

El comunicado de Argentina por la situación en Venezuela

El canciller, Pablo Quirno, compartió el comunicado en su cuenta de la red social X. El extenso texto señala: «El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto».

El documento expresa la confianza de Argentina en lo ocurrido en Venezuela y asegura que es un acontecimiento que representa «un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región».

A su vez subraya la creencia de que es una oportunidad para dar paso a una etapa que «permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario».

Tras esto el Gobierno manifestó su apoyo a la nueva situación para que «haga posible que las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, incluido el presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas y a las normas democráticas vigentes, destacando asimismo el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela».

«La República Argentina reafirma a la comunidad internacional su firme compromiso y plena disposición para lograr, por todos los medios a su alcance, el pleno retorno de la institucionalidad, la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y el bienestar del hermano pueblo venezolano», agregó.

Finalmente, el Gobierno recordó la situación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino » quien se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada, en violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos» y aseguró que «el régimen venezolano es internacionalmente responsable por la integridad física y la seguridad personal del ciudadano», además reiteró el «llamado a su inmediata liberación».