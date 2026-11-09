Murió el atacante que mató a seis personas en Cracovia, en el peor tiroteo de Polonia

Policías armados custodian una zona acordonada en el casco antiguo de Cracovia, después del tiroteo en el que murieron seis personas. (Foto: AP)

Michał Oksiński, el joven polaco de 24 años que mató a seis personas e hirió a otras 15 en Cracovia, murió este lunes en un hospital, informó la policía. El sábado, vestido con ropa de estilo militar y chaleco antibalas, entró en auto a la plaza principal del casco antiguo y abrió fuego. El lugar es uno de los mayores destinos turísticos de Polonia, y entre los muertos y heridos hay varios extranjeros, incluido un británico de 32 años.

“Ante todo investigamos si alguien lo inspiró o si alguien lo ayudó”, le dijo a The Associated Press Eryk Stasielak, de la fiscalía de Cracovia. Agregó que secuestraron sus dispositivos electrónicos para analizar su contenido y que todavía es pronto para sacar conclusiones sobre el motivo.

Quién era Michał Oksiński, el atacante de Cracovia

El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, dijo que Oksiński tenía ideas “muy radicales” y “ultranacionalistas”. En su habitación los investigadores encontraron una bandera de Gadsden, la bandera amarilla con una serpiente negra nacida en la Revolución estadounidense y adoptada luego por el movimiento Tea Party.

Las autoridades también hallaron los cuerpos de su madre, su padre y su hermana en la casa familiar de Ostrowiec Świętokrzyski, a unos 150 kilómetros de Cracovia. Creen que los mató, posiblemente mientras dormían, antes de viajar a Cracovia. En total se secuestraron 11 armas, entre ellas dos fusiles semiautomáticos AR-15. Oksiński y su padre tenían permiso de portación.

Los policías heridos que frenaron el ataque

Dos agentes que patrullaban la zona, Jakub Kulik y Artur Morański, persiguieron al atacante y lo enfrentaron mientras disparaba. Kulik siguió tirando incluso después de ser herido. Ambos están graves, y Tusk los calificó de “verdaderos héroes” por haber salvado, probablemente, muchas vidas.

Kulik, de 24 años, está en estado crítico, por lo que las autoridades lanzaron un pedido urgente de donantes de sangre. Una colecta para los policías y sus familias ya superó los 6 millones de zlotys (unos 1,5 millones de dólares), y el alcalde de Cracovia anunció que los dos serán nombrados ciudadanos ilustres.