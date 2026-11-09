Israel: Herzog le encargó a Gadi Eisenkot formar gobierno y Netanyahu insiste con la unidad

El presidente de Israel, Isaac Herzog, le dio formalmente el domingo al opositor Gadi Eisenkot la primera oportunidad de formar el próximo gobierno. Es un paso clave en el intento del exjefe militar de desplazar a Benjamin Netanyahu, el primer ministro con más años en el cargo en la historia del país.

“Espero con todo mi corazón que el gobierno que se forme lleve a la unidad, la conexión y la sanación entre todos los sectores de nuestro pueblo”, dijo Herzog en la ceremonia en la residencia presidencial de Jerusalén, según consignó la Agencia AP. Eisenkot, por su parte, afirmó que “una mayoría absoluta” de la Knesset apoya un cambio.

En la ronda de consultas, partidos que suman 67 de las 120 bancas de la Knesset, el Parlamento israelí, recomendaron a Eisenkot. Otros 46 legisladores respaldaron a Netanyahu, cuyo partido, el Likud, es el más grande con 27 escaños. Sin embargo, el encargo no garantiza que el líder del partido Yashar llegue a primer ministro, porque las elecciones del 27 de octubre no le dieron a ningún bloque una mayoría propia.

Cuánto tiempo tiene Eisenkot para formar gobierno en Israel

Eisenkot tiene 28 días para cerrar una coalición y puede recibir una prórroga de dos semanas. Si fracasa, Netanyahu podría tener la chance de intentarlo. Si tampoco lo consigue, Israel volvería a las urnas a comienzos de la primavera boreal.

Los nuevos legisladores juran este martes. Hasta que haya un nuevo gobierno, Netanyahu y su gabinete siguen en funciones con poderes limitados.

Por qué los partidos árabes son clave para desplazar a Netanyahu

Los partidos de liderazgo árabe tuvieron avances históricos en estas elecciones gracias a una alta participación, y son a la vez los posibles aliados más sensibles para Eisenkot. Ra’am ya anunció que lo apoyará, pero sus bancas no alcanzan. La Lista Conjunta, en una ruptura con décadas de precedentes, ofreció votarlo sin integrar la coalición.

Esa opción choca con Yisrael Beytenu, socio de Eisenkot, que rechaza cualquier alianza con partidos árabes. Su líder, Avigdor Lieberman, se reunió este lunes con Eisenkot en una muestra pública de unidad. Además, Eisenkot fijó cuatro condiciones para sumarse a su gobierno: reconocer a Israel como Estado judío y democrático, aceptar su declaración de independencia, apoyar el servicio militar, nacional o civil para todos y declarar a Hamás grupo terrorista.

Qué propone Netanyahu: un gobierno de unidad liderado por el Likud

Las alternativas a los partidos árabes son un acuerdo para compartir el poder con Netanyahu o un pacto con los ultraortodoxos. Pero los ultraortodoxos exigen mantener la exención del servicio militar para su comunidad, algo que Eisenkot prometió terminar en la campaña.

Este lunes, Netanyahu volvió a reclamar un gobierno de unidad con los partidos sionistas y ultraortodoxos, sin los árabes y con el Likud a la cabeza. Eisenkot, en cambio, invitó al Likud a apoyar un gobierno bajo su liderazgo.