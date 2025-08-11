Murió Miguel Uribe Turbay, el candidato a presidente de Colombia: fue víctima de un atentado en junio

Este lunes se confirmó la muerte del senador y candidato a presidente de Colombia, Miguel Uribe Turbay. El funcionario de 39 años se encontraba en grave estado tras sufrir un atentado el pasado 7 de junio durante un acto de campaña electoral en la ciudad de Bogotá.

La confirmación de la muerte fue publicada en el diario El País, este 11 de agosto. Miguel Uribe Turbay, quien era hijo de la periodista asesinada Diana Turbay y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, murió en la Fundación Santa Fe, clínica a la que había sido ingresado luego del atentado.

Según revelaron, el estado de salud del candidato presidencial se había agravado en la madrugada del sábado cuando presentó «un sangrado intracerebral agudo» luego de una intervención quirúrgica. Desde el centro de salud informaron que el funcionario se encontraba «extremadamente crítico» debido a que tenía «un edema cerebral persistente y un sangrado intracerebral de difícil control«.

Luego de confirmarse la muerte, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido político al que pertenecía Uribe, Centro Democrático, lamentó la muerte del senador y señaló: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.

Cómo fue el atentado de Miguel Uribe Turbay

En medio de un acto público en un barrio popular de Bogotá el sábado, el senador de 39 años recibió tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, de acuerdo con los paramédicos que lo atendieron.

Llegó a una clínica moribundo y en la madrugada del domingo salió del quirófano. El alcalde de la capital, Carlos Galán, aseguró que atraviesa «horas críticas» de recuperación para garantizar su supervivencia.

Un adolescente de 15 años fue capturado como sospechoso, pero se ignora quiénes fueron los autores intelectuales del ataque. No se conocían públicamente amenazas contra Uribe, un fuerte crítico de la izquierda y de las guerrillas y narcotraficantes que operan en el país.