Nasire Best, el hombre que abrió fuego en Estados Unidos tenía antecedentes psiquiátricos y otro incidente con la Casa Blanca

Nasire Best, el hombre de 21 años que abrió fuego el sábado frente a la Casa Blanca murió tras recibir disparos de agentes del Servicio Secreto, informaron las autoridades de Estados Unidos. Medios internacionales indicaron que contaba con antecedentes psiquiátricos y que había sido participe de otros hechos en Washington.

En un comunicado el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, al referirse al episodio de ayer señaló que el presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca en ese momento, pero no se vio afectado por el incidente.

Nasire Best, con otros antecedentes en la Casa Blanca

Según los reportes, Nasire Best, originario del estado de Maryland, próximo a Washington, tenía antecedentes psiquiátricos y ya era conocido por el Servicio Secreto por haber merodeado en varias ocasiones alrededor de la Casa Blanca.

La Cadena CNN informó que en junio del año pasado, el hombre había protagonizado un incidente al bloquear uno de los carriles de acceso a la Casa Blanca y resultó detenido y derivado al Psychiatric Institute de Washington para una evaluación de salud mental.

Intentos de asesinatos a Donald Trump

Trump, de 79 años, ha sido blanco de tres presuntos intentos de asesinato. En el más reciente hecho, Best estaba cerca del perímetro de seguridad de la Casa Blanca «sacó un arma de su maleta y comenzó a disparar».

«La policía del Servicio Secreto respondió al fuego e hirió al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde se certificó su fallecimiento», dijo Guglielmi, sin dar detalles sobre el estado de esa persona.

El 25 de abril, un hombre armado irrumpió en un control de seguridad en un hotel donde Trump asistía a una gala con periodistas. El hombre nunca llegó a acercarse al mandatario ni a los demás invitados al evento.

En julio de 2024, Trump fue objetivo de un ataque durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania. Un hombre armado mató a un asistente e hirió levemente al entonces candidato presidencial en la oreja.

Unos meses después, otro hombre armado fue detenido en un campo de golf de West Palm Beach, donde Trump jugaba una partida.

«Gracias a Dios el presidente Trump está a salvo», dijeron en X los republicanos de la Cámara de Representantes tras el tiroteo del sábado por la noche.



AFP y Clarín