Nicolás Maduro podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro comparece este lunes ante un tribunal de Nueva York, dos días después de su captura en Caracas en una audaz operación militar de Estados Unidos, que afirma estar «a cargo» del país. El líder del país caribeño enfrenta cargos de narcotráfico que podrían derivar en la pena de muerte si es declarado culpable.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores. El mandatario detenido está en una cárcel en Brooklyn.

Detención de Nicolás Maduro: qué dice la legislación de Estados Unidos

Según reportó el New York Post, la legislación federal estadounidense marca que un acusado declarado culpable de violar la Ley de Sustancias Controladas “como parte de una empresa criminal continua” puede ser elegible para la pena de muerte.

Igualmente, aclaró que las sentencias de muerte por delitos de drogas son poco comunes en el sistema judicial estadounidense.

Al poco tiempo después de la captura, La fiscal general Pam Bondi aseguró que Maduro y Flores “pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense en tribunales estadounidenses”. Por el momento, el Departamento de Justicia no especificó la condena que se promoverá contra el líder venezolano.

Tanto Maduro como su esposa fueron sacados por la fuerza de Caracas durante intensos ataques militares estadounidenses el sábado. Incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Donald Trump y su conversación con la presidenta interina de Venezuela

El presidente Donald Trump insistió este domingo en que Estados Unidos está «a cargo» de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolandas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La nueva líder, exvicepresidenta de Maduro, dijo el domingo por la noche que estaba lista para cooperar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

«Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido», dijo Rodríguez tras encabezar el primer consejo de ministros desde el derrocamiento de Maduro.

La administración Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.

«No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida«, expresó Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le consultaron si había conversado con Rodríguez.

Al pedirle que aclarara que quería decir, respondió: «Significa que nosotros estamos a cargo», dijo el mandatario.

Con AFP y Agencias