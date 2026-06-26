Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su esposa e hijos tras el terremoto en Venezuela

La tragedia que dejaron los terremotos en Venezuela puso en el centro de la escena a Lucas Trejo, el futbolista argentino que desde hace varios años desarrolla su carrera en ese país y que hoy atraviesa horas de angustia. Su esposa y sus dos hijos permanecen desaparecidos desde el derrumbe del edificio donde vivían, en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos.

El defensor recurrió a las redes sociales para pedir ayuda y difundir la búsqueda de su familia. Su historia rápidamente trascendió las fronteras venezolanas y despertó una ola de solidaridad en el mundo del fútbol y entre miles de usuarios.

Quién es Lucas Trejo

Lucas Federico Trejo nació en Córdoba el 29 de diciembre de 1987 y juega como defensor central. Conocido como «El General» por su liderazgo dentro de la cancha, desarrolló buena parte de su carrera fuera de la Argentina.

Actualmente integra el plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira, equipo de la Segunda División de Venezuela, al que llegó en 2026 después de una extensa trayectoria internacional.

Una carrera que lo llevó por varios países

Su carrera comenzó en España, donde jugó para L’Escala FC, y luego continuó en Grecia, con pasos por Atromitos, Ethnikos Asteras y Egaleo.

Más tarde regresó a la Argentina para vestir las camisetas de Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto, antes de volver a emigrar.

También jugó en Estados Unidos, Colombia, México y Perú, aunque fue en Venezuela donde logró consolidarse. Allí defendió los colores de Monagas SC, Deportivo Táchira, Zamora, Nueva Esparta y, más recientemente, Marítimo de La Guaira. Con Monagas conquistó el Torneo Apertura 2017 y disputó la Copa Libertadores.

El drama que atraviesa tras los terremotos

La vida de Trejo cambió por completo luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela.

Mientras se encontraba concentrado con su equipo, el edificio donde vivían su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos, Aarón y Ainhoa, colapsó en Playa Grande, una de las localidades más castigadas de La Guaira. Desde ese momento, el futbolista perdió todo contacto con su familia.

El pedido que conmovió al mundo

Horas después de la tragedia, Trejo utilizó su cuenta de Instagram para pedir ayuda.

«No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje. Quiero creer que no estaban ahí«, escribió.

Más tarde agradeció el apoyo recibido y contó que continuaba participando de la búsqueda junto a rescatistas y voluntarios. Sus publicaciones fueron compartidas por futbolistas, clubes y miles de usuarios de distintos países.

Una historia que trascendió el fútbol

Lo que comenzó como un desesperado pedido de ayuda terminó convirtiéndose en uno de los símbolos del drama que atraviesa Venezuela tras los terremotos.

Mientras continúan las tareas de rescate entre los escombros, la historia de Lucas Trejo refleja el impacto humano de una catástrofe que dejó cientos de víctimas y miles de familias afectadas.