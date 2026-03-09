Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre en Medio Oriente

Irán confirmó su nuevo líder supremo tras la muerte de Alí Jamenei. El iraní fue abatido por Estados Unidos e Israel en la operación «Furia épica» durante los conflictos de Medio Oriente.



La muerte del líder iraní obligó al poder político a elegir un nuevo dirigente. Esto se hizo a través de un mecanismo constitucional que previó un lider provisional. Finalmente la decisión fue firma y se designó a Mojtaba Jamenei.

Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo iraní

Jamenei nació en 1969 en Mashad, Irán. Recibió formación religiosa aunque nunca alcanzó el rango de mujtahid, el nivel de jurisprudencia islámica esencial leal para llegar al régimen como líder supremo.

Con 17 años estuvo al frente del ejercito nacional, brindando servicio en la guerra de Irán-Irak desde 1980 a 1988. Al regresar a su país trabajó bajo la administración política de su padre y principal heredero en caso de que Alí Khamenei dejara su cargo.

Nunca ocupó cargos electivos, pero tuvo fuerte vínculo con sectores conservadores y con la Guardia Revolucionaria. Su ascenso ocurre en un contexto de creciente tensión internacional, con enfrentamientos militares y ataques cruzados entre Irán, Israel y fuerzas estadounidenses en Medio Oriente.

Mojtaba Jamenei en un acto público en 2019 (Foto: gentileza)

En una campaña política nacional en 2021, fotos en las redes sociales mostraron a simpatizantes distribuyendo carteles en las calles de Teherán que lo promovían abiertamente como el próximo líder.

El nuevo líder supremo hereda amplios poderes dentro del sistema político iraní. El cargo le otorga control sobre las Fuerzas Armadas, la política exterior y el programa nuclear del país, además de una enorme influencia sobre el sistema judicial y los principales órganos del Estado.

Las repercusiones globales con el ascenso de Jamenei

Tras el anuncio, la Guardia Revolucionaria y otros sectores del aparato estatal expresaron públicamente su lealtad al nuevo líder. Al mismo tiempo, varios países observaron con atención el cambio de poder, en medio de un escenario regional marcado por la escalada militar y la incertidumbre diplomática.

La designación también despertó críticas porque marca un hecho inusual en la República Islámica, la sucesión de poder entre padre e hijo. Aunque no está prohibido formalmente, el sistema político iraní históricamente rechazó la idea de un liderazgo hereditario que recuerde a la antigua monarquía previa a la revolución de 1979.

Su liderazgo se pone a prueba mientras continúa la guerra en la región y crecen las tensiones con Estados Unidos e Israel, lo que complica cualquier perspectiva de negociación o desescalada en el corto plazo. Días atrás el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el nombramiento de Jamenei como sucesor de su padre sería “inaceptable” para él.