Sucesor de Ali Jamenei: Trump advirtió que el nuevo líder de Irán no «durará mucho» sin su aprobación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que el nuevo líder supremo de Irán «no durará mucho» sin su aprobación, después de que las autoridades iraníes anunciaran que la Asamblea de Expertos había elegido al sucesor de Alí Jamenei.

En el noveno día de guerra, la Asamblea de Expertos de Irán afirmó que los clérigos encargados de elegir al máximo dirigente del país lograron un consenso, pero no reveló el nombre del líder que sucederá al ayatolá Jamenei.

Jamenei, de 86 años, murió el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel que desató la guerra que ahora se extiende por Medio Oriente y más allá de la región, y que agita los temores de una crisis energética global.

En la última semana, circularon varios nombres para ese puesto, reservado a un religioso, incluido el de su hijo, Mojtaba Jamenei de 56 años, considerado una de las personalidades más influyentes.

Trump se sumó a la advertencia de Israel por el nuevo líder de Irán

«Tendrá que obtener nuestra aprobación», declaró Trump a ABC News. «Si no la obtiene, no durará mucho», sentenció.

En cualquier caso, Israel ya anunció que el nuevo líder será «un objetivo», tras el ataque que acabó con la vida del ayatolá que estuvo al mando de Irán desde 1989.

Durante la jornada, una espesa nube de humo cubrió Teherán en la oscuridad, después de que Israel golpeara depósitos de crudo.

«El aire se volvió irrespirable», relató una habitante de Teherán de 35 años. «Al principio, yo apoyaba esta guerra. Después de la muerte de Jamenei yo celebré con mis amigos», indicó. «Pero desde ayer (…) la gente cuenta que no queda ni gasolina en las estaciones de servicio», contó.

Este ataque – que dejó cuatro muertos – fue el primero reportado contra infraestructura petrolera desde el inicio de la guerra.

Los bombardeos contra Teherán continuaron durante la tarde, reportaron periodistas de la AFP y el ejército israelí afirmó que atacó el cuartel general de la fuerza espacial de los Guardianes de la Revolución.

Trump «debería disculparse», aseguran desde Irán

Según el último balance del Ministerio iraní de Salud, más de 1.200 personas murieron y más de 10.000 civiles resultaron heridos. AFP no pudo verificar estas cifras.

El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró que debe ser «el pueblo iraní», y no Trump, quien elija a su nuevo líder.

«No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos», afirmó Araqchi en el programa «Meet the Press» de la NBC.

Araqchi también afirmó que el mandatario republicano «debería disculparse con la gente de la región y con el pueblo iraní por los asesinatos y la destrucción que han causado».

El portavoz de los Guardianes de la Revolución, Alí Mohamad Naini, sostuvo por su parte que «las fuerzas armadas [iraníes] son capaces de continuar al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones».

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ari Larijani, declaró que Estados Unidos se equivocó al prever una resistencia de corta duración.

«Pensaban que sería como en Venezuela: golpearían, tomarían el control y se acabaría», afirmó.

Más de medio millón de desplazados en Líbano

En Líbano, que fue arrastrado a la guerra el lunes después de que la milicia proiraní Hezbolá lanzara un ataque contra Israel para «vengar» la muerte de Jamenei, los bombardeos israelíes sacudieron de nuevo Beirut.

En el corazón de la capital, las fuerzas israelíes apuntaron al hotel Ramada, con un balance de cuatro muertos y diez heridos, reportó el Ministerio de Salud libanés.

Israel dio cuenta de un «ataque de precisión» contra importantes mandos de la Fuerza Quds, la rama de operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución iraníes.

El balance de fallecidos en Líbano desde el inicio de los ataques el lunes es de 394 personas, incluidos 83 niños y 42 mujeres, según el ministro de Salud. En total, 517.000 personas han sido desplazadas.

Al menos dos muertos en Arabia Saudita

El ejército israelí afirma que llevó a cabo 3.400 ataques desde que empezó la guerra. Washington informó de 3.000.

Irán responde con bombardeos con misiles y drones contra Israel y los países de Oriente Medio que albergan intereses estadounidenses.

En Arabia Saudita, segundo productor mundial de petróleo, un proyectil dejó dos muertos y 12 heridos en la provincia de la provincia de Al Jarj, adyacente a la capital Riad.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, afirmaron haber disparado misiles contra las ciudades israelíes de Tel Aviv y Beersheva, así como hacia una base aérea en Jordania.

Los depósitos de combustible del aeropuerto internacional de Kuwait fueron atacados por drones, y una planta de desalinización de Baréin también resultó dañada en un ataque.

