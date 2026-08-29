Operativo contrarreloj por las inundaciones en Nepal: más de 600 muertos y casi 3.000 desaparecidos

La inmensa avalancha que se desató el miércoles pasado en el norte de Nepal, sorprendió a los habitantes de varios pueblos que se ubican justo en la frontera con China, quienes no lograron refugiarse ante su avance. El desastre, según la nueva cifra confirmada por las autoridades este sábado, ya dejó más de 600 muertos.

Por su parte, en China reportaron cinco muertos en la región autónoma del Tíbet. Además por la tragedia, hay más de 3.000 desaparecidos.

Operativo contrarreloj en Nepal

Ya corre el cuarto día desde que ocurrió el desastre natural y aún se mantiene activa la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, Nepal tuvo que ordenar a su equipo de rescate que se pongan a salvo luego de que se activara una alarma sobre la posible rotura de una represa en Tíbet que podría originar nuevas inundaciones.

Hasta el momento se recuperaron 633 cuerpos que habían quedado atrapados entre el lodo que sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en la región autónoma china del Tíbet.

Entre las personas desaparecidas hay cientos de excursionistas que visitaban el Himalaya y decenas de peregrinos hindúes que se dirigían al nevado sagrado tibetano de Kailash.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos explicó que el desastre surgió por un colapso glaciar que desencadenó un enorme flujo de agua helada y sedimentos.

Alerta máxima: vigilan dos lagos en Nepal

Nepal mantiene bajo estricta vigilancia un par de lagunas situadas aguas arriba de la zona castigada por el aluvión, según confirmó un integrante de la Autoridad de Gestión de Desastres local.

La amenaza persistirá hasta que ambas cuencas se hayan vaciado por completo, advirtió el funcionario, luego de que una de ellas comenzara a desbordarse en las últimas horas.

Las imágenes satelitales revelan la proximidad de estos espejos de agua con el punto donde se presume que el colapso de un glaciar desencadenó un arrastre masivo de rocas, barro y hielo, destruyendo viviendas y puentes a su paso.

En paralelo, dentro del valle del Trishuli, el Ejército intenta localizar a más de 100 personas atrapadas en el túnel de un proyecto hidroeléctrico, mientras escasean los víveres y el agua potable. Al respecto, el vocero militar Raja Ram Basnet detalló: “Enviamos dos helicópteros, pero la operación es compleja porque cuesta incluso divisar los accesos a la estructura”.

De acuerdo con los datos difundidos por la Junta Nacional de Turismo, son 517 los turistas desaparecidos de más de treinta países: China, India, Estados Unidos, Malasia, Ucrania, Australia, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Singapur, Alemania, Rusia, Sudáfrica, Letonia, Japón, Nueva Zelanda, Francia, Bélgica y España, entre otros.

Agencias AFP, Reuters y AP