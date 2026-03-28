Medio Oriente | Ataques, despliegues y tensión en una escalada sin freno: los últimos acontecimientos

La escalada en Oriente Medio suma nuevos episodios que amplían el alcance del conflicto y elevan la tensión regional e internacional. En las últimas horas, ataques cruzados, despliegues militares y acciones diplomáticas reflejan un escenario cada vez más complejo, donde múltiples actores —estatales y no estatales— intensifican su participación y aumentan el riesgo de una confrontación de mayor escala. Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

Segundo ataque de los hutíes contra Israel

Luego de reivindicar más temprano un primer ataque contra Israel, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el sábado el segundo lanzamiento de misiles contra Israel, después de entrar a la guerra de Oriente Medio en apoyo de su aliado Irán.

En un comunicado en X, el portavoz del grupo Yahya Saree declaró que los hutíes habían lanzado «misiles de crucero y drones» en dirección a «varios objetivos vitales y militares» en Israel.

Aviones israelíes rompen la barrera del sonido sobre Beirut

Cazas israelíes rompieron la barrera del sonido sobre Beirut la noche del sábado, informaron los medios estatales, mientras periodistas y residentes escuchaban fuertes estruendos que retumbaban por toda la ciudad.

Los residentes escucharon los estruendos en varias zonas del país.

Buque anfibio de EEUU llega a Oriente Medio

El buque de asalto anfibio USS Tripoli llegó a Oriente Medio, informó el sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en medio de las especulaciones sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en Irán.

El Comando precisó que este portahelicópteros encabeza un grupo naval que incluye a «unos 3.500» marineros y soldados del Cuerpo de Marines.

Fuertes explosiones en Teherán

Una serie de fuertes explosiones resonó el sábado por la noche en la capital iraní, Teherán, informó un periodista de la AFP, mientras la guerra con Israel y Estados Unidos se prolonga desde hace casi un mes.

Las detonaciones se escucharon en el centro de Teherán durante varios minutos, sin que fuera posible determinar el objetivo del ataque.

Interceptan drones contra embajada de EEUU en Bagdad

Dos drones lanzados contra la embajada estadounidense en Bagdad fueron interceptados por la defensa antiaérea iraquí, en el primer ataque de este tipo contra la misión diplomática en diez días.

Manifestación antiguerra es dispersada

Una manifestación de varios centenares de personas contrarias a la guerra fue dispersada este sábado en Tel Aviv, Israel.

Los organizadores denunciaron una «dispersión violenta», al tiempo que las autoridades aseguraron que la protesta no había sido autorizada.

Un misil iraní deja 11 heridos en Israel

Once personas resultaron heridas por esquirlas tras el impacto directo de un misil iraní en el centro de Israel, informaron los servicios de rescate y el ejército.

Un misil iraní cayó en una zona residencial de la localidad de Eshtaol, cerca de Beit Shemesh, donde nueve personas, entre ellas cuatro menores, habían muerto en los primeros días de la guerra por un disparo procedente de Irán.

Macron pide evitar que Irak sea «arrastrado en la escalada en curso»

«La soberanía de Irak, y del Kurdistán (iraquí, ndlr), es indispensable para la estabilidad regional», sostuvo el presidente francés tras una llamada con su homólogo del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani, blanco de un «ataque inaceptable» con dron contra una de sus residencias el sábado.

Denuncian un «ataque israelo-estadounidense»

«El cuartel general de operaciones» de las fuerzas Hachd al-Shaabi en Kirkuk fue «blanco de un ataque israelo-estadounidense» que mató a tres combatientes e hirió a otros cuatro, indica un comunicado de esta coalición de exparamilitares iraquíes integrada en las fuerzas estatales iraquíes, pero que incluye grupos proiraníes.

Israel dice que atacó un complejo iraní

«Anoche, unos 50 aviones de combate israelíes llevaron a cabo ataques de gran envergadura contra infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán», entre ellas la sede del complejo industrial de la marina y «sitios utilizados para la producción de distintos sistemas de armamento y sistemas de defensa antiaérea», según un comunicado del ejército israelí.

Ataque iraní provoca serios daños en Abu Dabi

Un ataque iraní con drones y misiles provocó importantes daños en instalaciones de la empresa Emirates Global Aluminium, en Abu Dabi.

La firma apuntó en un comunicado que «varios empleados resultaron heridos» aunque afirmó que «ninguna de las lesiones pone en riesgo la vida».

Francia frustra atentado contra oficina de Bank of America

La policía francesa frustró un atentado frente a las oficinas de Bank of America en París, y detuvo a un hombre que se disponía a activar un artefacto explosivo.

El ministro francés de Interior, Laurent Nuñez, dijo que este hecho tenía «una relación» con la guerra en el Oriente Medio.

AFP