Pidieron el arresto del Dalái Lama por besar a un niño y pedirle que le «chupe su lengua»

Miembros del partido opositor sudafricano Luchadores por la Libertad Económica (EFF) pidieron hoy a la India la detención y el procesamiento del Dalái lama por «abuso infantil». Todo comenzó a raíz de la polémica desatada por un video difundido en las redes sociales en el que el líder budista pide a un niño que «chupe su lengua» durante un evento.

«La patética disculpa publicada (…) por la oficina del Dalái Lama debe ser rechazada con condenación. El abuso infantil no puede ser disculpado«, aseguraron desde el partido de izquierda sudafricano en un comunicado difundido a través de Twitter.

Las cuestionadas imágenes muestran al dirigente tibetano besando a un pequeño en los labios durante un acto. Seguidamente, el hombre le preguntó si le puede «chupar» su lengua, tras señalar su boca.

Ayer se conoció un comunicado, donde representantes del Dalái Lama pidieron «disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo, por el daño que sus palabras han causado«.

Asimismo, argumentó que «su santidad a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y traviesa, incluso en publico y ante las cámaras«.

Sin embargo, para el partido que solicitó la detención «es revelador que la disculpa se emitiera casi un mes después del deplorable incidente y sólo tras el aumento de la presión por parte de activistas contra el abuso infantil».

«Se supone que los líderes religiosos deben ser protectores, no abusadores de los más vulnerables en la sociedad«, agregaron. Y en la misma línea, aseguraron que «la ley no debe perdonar a ningún líder religioso que cometa actos abusivos».

