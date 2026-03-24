Trenes de dos pisos: la inversión millonaria que hará España para renovar la línea más utilizada de Madrid 

España hará una inversión millonaria para renovar la línea más utilizada de Madrid.

El Gobierno de España anunció un plan integral para transformar la línea C-5 de Madrid, la más utilizada del sistema de Cercanías. La iniciativa contempla la incorporación de 35 trenes de doble piso, fabricados en el país, con el objetivo de mejorar la capacidad y reducir los problemas de saturación.

La medida fue confirmada por el Ministerio de Transportes y apunta a actualizar uno de los corredores ferroviarios más exigidos del territorio.

Una línea colapsada por la demanda

La C-5 transporta cerca de 72 millones de pasajeros por año, lo que representa casi un tercio de los viajes del sistema de Cercanías Madrid. En los últimos años, el crecimiento de usuarios —que aumentó alrededor de un 10% entre 2022 y 2024— dejó en evidencia las limitaciones del servicio actual.

Formaciones cortas, estaciones con andenes insuficientes y un sistema de señalización antiguo generan viajes incómodos y frecuentes demoras.

Cómo serán los nuevos trenes

El proyecto incluye la llegada de unidades de gran tamaño pertenecientes a la Serie 453, construidas por Stadler en su planta de Albuixech.

Estos trenes alcanzarán los 191 metros de longitud y combinarán coches de uno y dos niveles. Estarán diseñados para optimizar la circulación: los niveles superiores ofrecerán mayor comodidad para trayectos largos, mientras que los inferiores facilitarán un flujo más ágil de pasajeros.

Cada formación podrá trasladar hasta 1884 personas, superando ampliamente la capacidad de los trenes actuales. Además, contarán con accesibilidad para personas con movilidad reducida, espacios para bicicletas, conexión WiFi y puertos USB.

Producción y desarrollo

El proceso de adquisición comenzó en 2019 con una licitación impulsada por Renfe, que finalmente adjudicó el contrato a Stadler en 2021. Un año más tarde, el pedido se amplió con nuevas unidades.

Para cumplir con la demanda, la empresa reforzó su planta en Valencia e inició la fabricación mientras ampliaba sus instalaciones. Las primeras pruebas en la red española se realizaron en 2024.

Plazos y obras necesarias

La puesta en marcha está prevista para abril de 2030, aunque dependerá de una serie de obras clave. Entre ellas, la ampliación de andenes, la actualización del sistema de señalización —que pasará del modelo LZB al estándar europeo ERTMS nivel 2— y la construcción de nuevas infraestructuras.

También se proyecta una base de mantenimiento en Móstoles y una nueva estación en Móstoles-El Soto, además de la finalización del soterramiento de la autovía A-5.

Para ejecutar estos trabajos, se prevén interrupciones del servicio durante los veranos de 2027 y 2028, con transporte alternativo y refuerzos en el metro.

Un salto en capacidad

El plan, que demanda una inversión global de 1350 millones de euros, permitirá incrementar la capacidad del servicio en un 60% y elevar la cantidad de usuarios anuales hasta los 100 millones.

Con esta modernización, el Gobierno busca no solo resolver los problemas actuales de saturación, sino también preparar el sistema ferroviario para el crecimiento futuro de la demanda.