Pensiones No Contributivas ANSES octubre 2026: cuánto se cobra con el aumento y el bono de $70.000

Con la firma cruzada de la Resolución 284/2026 y el flamante Decreto 1108/2026 del Poder Ejecutivo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una comunicación oficial en la que dejó asentado el cuadro de haberes correspondiente a octubre 2026 para las Pensiones No Contributivas (PNC).

La actualización salarial traslada la pauta técnica mensual del 1,66% fijada por INDEC para las jubilaciones mínimas del SIPA y asegura la continuidad de los $70.000 del bono previsional, definiendo una liquidación bruta que arranca en los $375.023,96 para discapacidad y vejez, trepa a $505.748,51 en madres de siete hijos y marca una frontera operativa clave para quienes alcanzan la edad jubilatoria sin aportes registrados: el traspaso definitivo hacia la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Pensiones No Contributivas ANSES octubre 2026: qué se cobra por categoría

El esquema salarial de las Pensiones No Contributivas, administradas por ANSES, toma como referencia directa el piso jubilatorio garantizado de $435.748,51, estructurando los cobros en mano de la siguiente manera:

PNC por Discapacidad : equivale al 70% del haber mínimo legal, alcanzando un valor básico de $305.023,96. Al adicionarse el plus extraordinario de $70.000 sin deducciones impositivas, el ingreso bruto totaliza $375.023,96. Además, los titulares con hijos a cargo retienen el derecho al cobro de asignaciones del régimen SUAF.

: equivale al 70% del haber mínimo legal, alcanzando un valor básico de $305.023,96. Al adicionarse el plus extraordinario de $70.000 sin deducciones impositivas, el ingreso bruto totaliza $375.023,96. Además, los titulares con hijos a cargo retienen el derecho al cobro de asignaciones del régimen SUAF. PNC por Vejez : mantiene el mismo coeficiente del 70%, ubicándose en $305.023,96 de básico y $375.023,96 brutos con el refuerzo previsional.

: mantiene el mismo coeficiente del 70%, ubicándose en $305.023,96 de básico y $375.023,96 brutos con el refuerzo previsional. PNC para Madres de 7 hijos : se equipara al 100% de la jubilación mínima del SIPA, percibiendo $435.748,51 de básico más los $70.000 del bono del Decreto 1108/2026, consolidando $505.748,51 brutos.

: se equipara al 100% de la jubilación mínima del SIPA, percibiendo $435.748,51 de básico más los $70.000 del bono del Decreto 1108/2026, consolidando $505.748,51 brutos. Adicional de la Tarjeta Alimentar: las titulares de la pensión para madres de siete hijos con menores de hasta 17 años inclusive, o hijos con discapacidad sin límite etario, suman de forma automática $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) o $149.425 (tres o más menores), subsidio transferido por el Ministerio de Capital Humano.

PNC por vejez frente a PUAM ANSES: por qué cambia el trámite a los 65 años

El comunicado oficial del organismo previsional ratificó una distinción administrativa sustancial, para los adultos mayores sin cobertura contributiva:

Cierre de nuevas solicitudes de PNC por vejez : actualmente, el Estado nacional no abre nuevas altas para la pensión no contributiva por vejez bajo la modalidad tradicional.

: actualmente, el Estado nacional no abre nuevas altas para la pensión no contributiva por vejez bajo la modalidad tradicional. La PUAM como canal exclusivo : las personas de 65 años o más que carecen de años de aportes jubilatorios deben canalizar su solicitud a través de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), regida por la Ley 27.260.

: las personas de 65 años o más que carecen de años de aportes jubilatorios deben canalizar su solicitud a través de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), regida por la Ley 27.260. Ventaja económica en el ingreso: mientras la PNC por vejez reconoce solo el 70% del haber mínimo ($305.023,96 básico), la PUAM otorga el 80% del piso del SIPA, alcanzando en octubre un básico de $348.598,81 que, sumado al bono de $70.000, eleva la percepción a $418.598,81 brutos mensuales, garantizando además la afiliación formal al PAMI.

PNC y PUAM ANSES: escala comparativa de montos básicos, bono y cobertura octubre 2026