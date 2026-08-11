Por las intensas nevadas, la Municipalidad reforzó la entrega de leña a familias de Bariloche

La leña del Plan Carlos se entrega aún con las nevadas, para reforzar la ayuda municipal. Foto: Gentileza

Las intensas nevadas que caen desde la semana pasada sobre Bariloche y la región cordillerana, acompañadas de bajas temperaturas, obligaron a la Municipalidad a poner en marcha un operativo de entrega de leña de refuerzo a decenas de familias vulnerables que no cuentan con gas natural en sus domicilios.

Desde la Secretaria de Capital Humano y Desarrollo Social de la Municipalidad, Miguel Aleman, informó este martes que “desde la semana pasada aumentó el pedido de leña”.

“Estamos llevándola a las personas que más necesitan, prioridad personas mayores, embarazadas o personas con discapacidad”, explicó.



Aleman dijo que desde que empezó el plan Calor a principios de junio pasado hasta ahora asistieron a unas 300 personas. Y “desde el jueves hasta hoy martes unas 50 personas más o menos”, señaló.

Varios sectores de la ciudad todavía no cuentan con redes de gas natural para hacer las conexiones domiciliarias que tienen un costo importante.

El funcionario municipal comentó que estos días distribuyeron leña en “todo el ejido de Bariloche” y mencionó que entregaron a familias de los barrios 2 de abril, Vivero Municipal, Eva Perón, Virgen Misionera, San Francisco 1, 2 y 3, Arrayanes, Nuestras Malvinas, Nahuel Hue y Pilar y varios más”.

Indicó que en estos casos entregaron un metro de leña a cada persona. Aleman dijo que está a cargo de la cuadrilla del Plan Calor que es la que trabaja en el reparto de la leña. “Tiene que ir a los barrios, descargar camiones y armar los metros de cada familia”, puntualizó.

Más leña para este invierno

A finales de mayo pasado, desde la Secretaría de Capital Humano y Acción Social comunicaron que el Municipio había garantizado la compra de 8.600 metros cúbicos de leña, lo que representaba un incremento de 1.000 metros cúbicos adicionales en comparación con los 7.600 licitados el año pasado.

En ese momento, destacaron que la entrega de leña fue planificada en dos instancias diferenciadas a lo largo de los meses invernales; con una asignación total de 2 metros cúbicos de leña por cada grupo familiar inscripto. Aseguraron que se beneficiarían directamente unas 500 familias de Bariloche.