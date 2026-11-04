Elecciones en EE.UU: quién es Byron Donalds, el republicano que hizo historia al ganar la gobernación de Florida

La contienda electoral por el control de Florida quedó sellada este martes. Con una victoria contundente sobre el candidato demócrata David Jolly, el republicano Byron Donalds se aseguró el máximo sillón ejecutivo del estado y marcó un hito político: se convertirá en el primer gobernador afrodescendiente en la historia del «Estado del Sol».

Donalds logró imponerse frente a Jolly, un excongresista republicano devenido en demócrata que intentó, sin éxito, captar al electorado con un perfil de centro. Los resultados confirmaron que Florida, el territorio que Donald Trump adoptó como su hogar político y residencial, sigue siendo un bastión inexpugnable para los conservadores.

El peso de la Casa Blanca y la interna con DeSantis: elecciones en Estados Unidos

El camino de Donalds hacia la gobernación tuvo un motor fundamental: el respaldo temprano y absoluto del presidente de los Estados Unidos. El apoyo de Trump fue clave para que el ahora gobernador electo arrasara en las reñidas elecciones primarias de agosto frente a otros tres aspirantes.

Su figura creció, según CNN Español, presentándose como una alternativa frente al actual liderazgo estatal. El gobernador saliente, Ron DeSantis —quien no pudo presentarse por haber alcanzado el límite de dos mandatos—, se negó a respaldar a un sucesor y cuestionó abiertamente a los candidatos republicanos. Sin embargo, tras asegurarse la nominación, Donalds optó por la cautela y llamó a la cohesión partidaria.

«Esta noche dejamos de lado nuestras diferencias. Somos un Partido Republicano unido», aseguró en su momento, elogiando la «base sólida» construida por DeSantis y el senador Rick Scott.

Las claves de una victoria arrolladora

El arribo del candidato republicano a la elección general estuvo apalancado por una enorme maquinaria estructural y financiera. Sus ejes de poder se dividieron en tres frentes:

Recaudación récord: logró amasar más de US$ 100 millones únicamente durante la etapa de las elecciones primarias.



logró amasar más de únicamente durante la etapa de las elecciones primarias. Ventaja en el padrón: capitalizó una base electoral que hoy registra 1,5 millones más de republicanos que de demócratas en el estado.



capitalizó una base electoral que hoy registra que de demócratas en el estado. Propuestas de campaña: centró su plataforma en fuertes recortes y reformas a los impuestos sobre la propiedad, nuevas regulaciones para los centros de datos y una alineación total con la agenda de la administración Trump.

De Brooklyn a Naples: el perfil del nuevo mandatario

A sus espaldas, Donalds cuenta con un rápido ascenso legislativo: actualmente transita su tercer mandato como miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Aunque creció en Brooklyn, Nueva York, forjó toda su carrera académica y profesional en el sur. Se graduó en finanzas y marketing en la Universidad Estatal de Florida y se desempeñó durante años en los sectores bancario y de seguros en el suroeste del estado (región que hoy representa en el Congreso por el distrito 19).

Su salto a la política se dio en 2016 cuando fue elegido para la Cámara de Representantes local. Allí focalizó su trabajo legislativo en asuntos de la tercera edad, educación y la reforma de la justicia penal. Hoy, instalado en la ciudad costera de Naples junto a su esposa Erika y sus tres hijos, se prepara para asumir el control de uno de los estados más influyentes del país.