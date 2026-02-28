Misiles iraníes golpean varias capitales del Golfo tras ataque de EEUU-Israel

Humo tras la interceptación de un cohete sobre el cielo de Doha. Foto: AFP

La tensión en Medio Oriente escaló este sábado tras el lanzamiento de misiles iraníes contra varias capitales del golfo Pérsico, en represalia por el masivo ataque de Estados Unidos e Israel contra la república islámica. El saldo inicial es de al menos un muerto, mientras crece el temor a un conflicto aún más amplio en la región.

Horas después del inicio de la ofensiva contra Irán, periodistas de AFP escucharon explosiones en Riad, Dubái, Doha y Manama, la capital de Baréin, donde fue alcanzada una base estadounidense.

Un muerto y advertencias de represalia

En Emiratos Árabes Unidos, un civil murió por la caída de restos de misiles. El gobierno emiratí calificó el ataque como una “peligrosa escalada” y afirmó que se reserva el derecho a responder.

“Los Emiratos Árabes Unidos fueron objeto hoy de un ataque flagrante con misiles balísticos iraníes”, señaló su Ministerio de Defensa. Según el comunicado oficial, las defensas aéreas interceptaron varios proyectiles con éxito, aunque algunos restos impactaron en zonas urbanas.

Bases estadounidenses bajo fuego

Las ricas monarquías petroleras del Golfo son aliadas históricas de Estados Unidos y albergan importantes bases militares norteamericanas.

En Catar, varias explosiones sacudieron el territorio donde se encuentra Al Udeid, la mayor base militar estadounidense en la región. El Ministerio de Defensa catarí aseguró que había “repelido varios ataques”, mientras un periodista de AFP observó cómo un interceptor destruía un misil en el aire.

Al Udeid alberga los principales elementos del CENTCOM, el mando militar regional de Estados Unidos, junto con fuerzas aéreas y de operaciones especiales. No es la primera vez que esta instalación es blanco de ataques: en junio pasado, Irán lanzó misiles contra la base tras bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes.

También Kuwait informó la intercepción de misiles dirigidos hacia una base con personal estadounidense.

Explosiones en Dubái y Riad

En Dubái, testigos relataron a la AFP haber oído una fuerte explosión y visto misiles cruzar el cielo. “Hubo una gran explosión y temblaron las ventanas”, declaró un residente bajo condición de anonimato.

En Arabia Saudita, periodistas escucharon múltiples detonaciones en Riad. El gobierno saudí condenó la “brutal agresión iraní”, según la prensa oficial.

La incertidumbre se apoderó de la población civil. “Vinimos al Golfo porque se le conoce por ser más seguro que el Líbano. Ahora no sé qué hacer ni cómo pensar”, confesó un residente libanés en la capital saudí.

Riesgo de guerra regional

Con misiles sobre capitales del Golfo, bases estadounidenses bajo ataque y gobiernos que ya hablan de represalias, el escenario amenaza con transformarse en una guerra regional de gran escala, con impacto directo en la seguridad energética y en la estabilidad global.

Las próximas horas serán decisivas para determinar si la escalada continúa o si se abre una vía diplomática para contener uno de los momentos más críticos en Medio Oriente de los últimos años.