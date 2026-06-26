El Gobierno enviará un grupo de búsqueda y rescate a Venezuela: aportarán recursos para las familias afectadas

El Gobierno alistó a personal y recursos para brindar apoyo en las regiones afectadas de Venezuela (Foto: Armada Argentina)

La Armada Argentina preparó un cuerpo de rescate y ayuda para colaborar en las regiones afectadas por el doble terremoto en Venezuela. Los sismos registraron 7,2 y 7,5 en la escala Ritcher con apenas unos segundos de diferencia entre sí.

La operación se llevará adelante una vez que se completen las coordinaciones diplomáticas y logísticas necesarias.

La misión estará integrada por personal especializado en respuesta a emergencias, equipos médicos, rescatistas y miembros de Cascos Blancos, además de binomios caninos entrenados para la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros. También se movilizarán equipos técnicos destinados a colaborar en las tareas de rescate.

La coordinación de la ayuda quedó a cargo del ministro de Defensa Carlos Presti , que trabajó junto a otros organismos nacionales para definir la composición de la delegación y los recursos que serán trasladados a territorio venezolano.

Según trascendió, el operativo incluirá el envío de insumos sanitarios y elementos de primera necesidad para atender a la población afectada por el desastre. Entre los materiales previstos figuran carpas, colchones, camillas, kits de cocina y otros recursos para la asistencia de los damnificados.

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El despliegue argentino dependerá de las autorizaciones necesarias para ingresar al país y de la coordinación con los organismos internacionales que participan en la respuesta a la emergencia. El objetivo es complementar el trabajo de los equipos que ya se encuentran operando en las zonas más afectadas.

La decisión de enviar una misión humanitaria se conoció luego de que el presidente Javier Milei expresara públicamente su solidaridad con el pueblo venezolano y ofreciera asistencia sanitaria tras los sismos registrados esta semana.

El Gobierno argentino busca que su misión aporte capacidades específicas en búsqueda, rescate y atención sanitaria, además de colaborar con la distribución de asistencia humanitaria en las áreas que registraron mayores niveles de destrucción.

Argentina se suma a la ayuda internacional por Venezuela (Foto: Armada Argentina)

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Los terremotos provocaron el colapso de edificios, importantes daños estructurales y una compleja situación humanitaria en varias ciudades, especialmente en Caracas y otras localidades del norte del país. Las autoridades continúan con la búsqueda de desaparecidos mientras avanzan las tareas de rescate.

Los estudios posteriores demostraron que ambos movimientos se prolongaron por casi 50 segundos, los cuales fueron fatales para la destrucción de edificios y zonas urbanas de la capital y La Guaira.

El desastre registró un total de 589 muertes y según se logró registrar en una página web civil, hay más de 50.000 personas desaparecidas e incomunicadas tras los terremotos.

En paralelo, numerosos países y organizaciones internacionales comenzaron a enviar equipos de emergencia, ayuda médica y suministros para colaborar con las autoridades venezolanas en la atención de la población afectada.

Con información de Infobae