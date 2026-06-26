Habló el cuñado de Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela: «El edificio donde vivían ya no existe más»

La esposa del futbolista Lucas Trejo, Yanina Maranella, y sus hijos Aarón y Ainhoa se encontraban en el complejo residencial Cumanagotto, en el estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por el terremoto.

En diálogo con América, Ricardo Ardiles, cuñado del jugador, contó que la familia sigue siendo intensamente buscada.

«Lo último que sabemos es que estaría llegando algo de ayuda al lugar donde se encuentra la familia de Lucas. No sabemos si están entre los escombros, se los está buscando desesperadamente«, expresó.

También explicó que Trejo no estaba con ellos al momento del desastre porque se encontraba concentrado con su equipo en Caracas.

«La familia había llegado a la casa alrededor de las cuatro de la tarde. El portero pudo avisarles, pero no sabemos si tuvieron tiempo de salir. El derrumbe ocurrió cerca de las seis», relató.

Ardiles aseguró que mantienen una esperanza: que Yanina hubiera salido del edificio para llevar a uno de sus hijos a la escuela de fútbol poco antes del colapso.

«Cuando llegó, encontró destrucción total»

Tras enterarse de la tragedia, Lucas Trejo regresó de inmediato a La Guaira. Sin embargo, al llegar encontró un panorama devastador.

«Cuando Lucas llegó encontró destrucción total. El edificio donde vivían ya no existe más«, afirmó Ardiles en declaraciones a Cadena 3, donde describió a la zona como «una verdadera zona de catástrofe».

Desde entonces, el futbolista trabaja junto a sus compañeros y vecinos removiendo escombros de manera manual, ante la escasez de maquinaria y equipos de rescate.

«Lucas estuvo buscando durante toda la noche y gran parte del día. También tenemos esperanza de que estén con vida bajo los escombros. Lucas y sus compañeros sacan los escombros con las manos«, agregó el familiar en declaraciones a Radio Mitre.

El pedido desesperado del futbolista en las redes sociales

En medio de la angustia, Trejo recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda y acompañamiento.

«No sé nada de mi familia; por favor, oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí«, escribió apenas conoció el derrumbe.

Más tarde volvió a agradecer el apoyo recibido: «Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor, no dejen de orar por ellos«.

Un terremoto que dejó cientos de víctimas

De acuerdo con la información recopilada por Infobae, los terremotos registrados el miércoles dejaron al menos 235 muertos y más de 4.300 heridos, aunque las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar a medida que avancen las tareas de rescate.

El estado de La Guaira figura entre las regiones más afectadas, con edificios colapsados, hospitales dañados y miles de personas evacuadas. Mientras tanto, rescatistas y voluntarios continúan trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

Con información de Infobae