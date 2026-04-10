Video: así fue el rescate de los astronautas de Artemis II tras su amerizaje en el Pacífico

La misión Artemis II llegó a su fin este viernes con el exitoso regreso de su tripulación a la Tierra, luego de completar nueve días en el espacio profundo. La nave Orion amerizó en el océano Pacífico a las 21:07 (hora argentina), en una maniobra conocida como splashdown que marcó el cierre de un viaje histórico.

Tras el descenso controlado, equipos de rescate de la NASA desplegaron un operativo en el lugar. A los 48 minutos del amerizaje, el personal especializado logró abrir la escotilla de la cápsula y asistir a los astronautas, quienes fueron trasladados a un bote salvavidas para los primeros chequeos médicos.

Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown.



Get more updates on the Artemis II blog: https://t.co/7gicm7DWBt pic.twitter.com/ReXHTfkFld — NASA (@NASA) April 11, 2026

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶



The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

La tripulación —integrada por Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen— se encuentra en buen estado de salud, según confirmaron fuentes oficiales.

Posteriormente, los astronautas fueron trasladados en helicóptero —divididos en dos aeronaves— hacia el buque de la Armada estadounidense USS John P. Murtha, donde continuarán con evaluaciones médicas más exhaustivas antes de su regreso a tierra firme.

Donald Trump destacó el éxito de la misión Artemis II: “El próximo paso es Marte”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este viernes a la tripulación de la misión Artemis II luego de su regreso desde la órbita lunar y destacó el desempeño del equipo durante el histórico viaje.

“Felicidades a la gran y muy talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de Estados Unidos, no podría estar más orgulloso”, sostuvo el mandatario a través su red social Truth Social.