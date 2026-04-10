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Video: así fue el rescate de los astronautas de Artemis II tras su amerizaje en el Pacífico

A los 48 minutos del amerizaje, el personal especializado logró abrir la escotilla de la cápsula y asistir a los astronautas, quienes fueron trasladados a un bote salvavidas para los primeros chequeos médicos.

Redacción

Por Redacción

Artemis II logró amerizar con éxito tras la misión en la Luna.

Artemis II logró amerizar con éxito tras la misión en la Luna.

La misión Artemis II llegó a su fin este viernes con el exitoso regreso de su tripulación a la Tierra, luego de completar nueve días en el espacio profundo. La nave Orion amerizó en el océano Pacífico a las 21:07 (hora argentina), en una maniobra conocida como splashdown que marcó el cierre de un viaje histórico.

Tras el descenso controlado, equipos de rescate de la NASA desplegaron un operativo en el lugar. A los 48 minutos del amerizaje, el personal especializado logró abrir la escotilla de la cápsula y asistir a los astronautas, quienes fueron trasladados a un bote salvavidas para los primeros chequeos médicos.

La tripulación —integrada por Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen— se encuentra en buen estado de salud, según confirmaron fuentes oficiales.

Posteriormente, los astronautas fueron trasladados en helicóptero —divididos en dos aeronaves— hacia el buque de la Armada estadounidense USS John P. Murtha, donde continuarán con evaluaciones médicas más exhaustivas antes de su regreso a tierra firme.

Donald Trump destacó el éxito de la misión Artemis II: “El próximo paso es Marte”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este viernes a la tripulación de la misión Artemis II luego de su regreso desde la órbita lunar y destacó el desempeño del equipo durante el histórico viaje.

“Felicidades a la gran y muy talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de Estados Unidos, no podría estar más orgulloso”, sostuvo el mandatario a través su red social Truth Social.


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La misión Artemis II llegó a su fin este viernes con el exitoso regreso de su tripulación a la Tierra, luego de completar nueve días en el espacio profundo. La nave Orion amerizó en el océano Pacífico a las 21:07 (hora argentina), en una maniobra conocida como splashdown que marcó el cierre de un viaje histórico.

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