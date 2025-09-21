Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino: Israel criticó una «falsa propaganda»

El Reino Unido anunció este domingo el reconocimiento de un Estado palestino, desafiando la postura de Estados Unidos y el gobierno israelí. Lo mismo hicieron Australia y Canadá. La decisión llega después de que Londres juzgara que Israel no ha cumplido con las condiciones establecidas para la guerra en Gaza. Algunos mandatarios señalaron que esperan que aumente la presión diplomática para poner fin al conflicto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu criticó esas posturas y calificó que hay una «falsa propaganda dirigida hacia nosotros«.

La postura de Reino Unido, Canadá y Australia sobre el Estado palestino

Canadá fue el primer país del G7 en reconocer un Estado palestino. Su primer ministro Mark Carney apuntó contra el actual gobierno israelí al sostener que trabaja «metódicamente para prevenir que la perspectiva de un Estado palestino sea jamás establecida”.

Además, sostuvo que el «asalto sostenido en Gaza ha matado a decenas de miles de civiles, ha desplazado a más de un millón de personas, y ha causado una hambruna devastadora y prevenible en violación del derecho internacional”.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

También hizo el reconocimiento formal el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunciando que su país reconoce “las aspiraciones legítimas y largamente sostenidas del pueblo de Palestina a un estado propio”.

En tanto, el primer ministro británico Keir Starmer comunicó el reconocimiento de la soberanía palestina a través de un video, y habló que es una acción que forma parte de “un esfuerzo internacional coordinado para preservar la posibilidad de una solución de dos estados”.

Y agregó: “Hamas es una organización terrorista brutal. Nuestro llamado a una genuina solución de dos estados es exactamente lo opuesto a su visión llena de odio«.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Una hoja de ruta hacia el reconocimiento al Estado palestino y el rol histórico de Reino Unido

Según señaló Noticias Argentinas, la decisión del Reino Unido se gestó en julio, bajo intensa presión del gobernante Partido Laborista, cuando Keir Starmer condicionó el reconocimiento a un alto el fuego en Gaza, el permiso para la entrada de ayuda humanitaria de la ONU y otros pasos hacia una paz a largo plazo.

Relevancia internacional: Más de 140 países ya han reconocido el Estado palestino, pero la decisión de Reino Unido y Francia es significativa por ser ambos miembros del Grupo de los Siete y del Consejo de Seguridad de la ONU.

: El reconocimiento se produce días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara su desaprobación al plan, al igual que el gobierno israelí, que considera que recompensa a Hamás y al terrorismo. Los críticos argumentan que es un gesto vacío dada la división del pueblo palestino y la ausencia de una capital reconocida internacionalmente. Starmer, por su parte, ha insistido en que Hamás no tendrá ningún papel en el futuro del gobierno palestino y debe liberar a los rehenes israelíes. Superposición histórica: Reino Unido tiene un papel histórico en la política de Oriente Medio, habiendo dividido la región tras la Primera Guerra Mundial y siendo la potencia gobernante de Palestina. Fue autor de la Declaración Balfour de 1917, que respaldó un «hogar nacional para el pueblo judío», pero cuya segunda parte, que señalaba que «no se hará nada, nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos» del pueblo palestino, ha sido «ignorada», según Lammy, quien la calificó de «injusticia histórica».

Desde Israel cuestionaron el Estado palestino

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la creación de un Estado palestino pondría en peligro la supervivencia de Israel. “También tendremos que luchar, tanto en la ONU como en todos los demás ámbitos, contra la falsa propaganda dirigida hacia nosotros y contra los llamados para la creación de un Estado palestino, que pondría en peligro nuestra existencia y serviría como un absurdo premio al terrorismo”, dijo Netanyahu durante la reunión de su gabinete.

Y anticipó que en la ONU «presentaré la verdad. Es la verdad de Israel, pero es la verdad objetiva en nuestra justa lucha contra las fuerzas del mal”.

Además dijo que Donald Trump es un “amigo” de Israel e indicó que tendrían “mucho de que hablar”.