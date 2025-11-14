Dolor en Allen por la muerte de un veterano de Malvinas: “Despedimos no solo a un vecino, sino también un héroe”

Aladino Uribe fue veterano de la Guerra de Malvinas en 1982, brindó sus servicios a la Patria con sacrificio y lealtad como personal activo de la Armada Argentina. El día miércoles 13 de noviembre su familia avisó sobre su fallecimiento a los 83 años.



Desde la Municipalidad de Allen recordaron la trayectoria y heroísmo de Uribe. Nació en Colonia Catriel y prestó servicio durante la Guerra de Malvinas. Entró al personal de la Armada Argentina y fue destinado al portaaviones A.R.A. 25 de Mayo. En su tarea se desempeñó como encargado del grupo de compresores.

Con el fin de la guerra, Uribe decidió construir su vida en Allen junto a su familia. Residió en el barrio Alborada donde era respetado y admirado por los vecinos. Con el pasar de los años mantuvo su deseo de mantener viva la memoria de Malvinas.

Los restos serán velados en la Sala A del servicio de sepelio Diniello en San Martín 401, Allen.

El adiós a Aladino Uribe

La Municipalidad de Allen compartió su condolencia con la familia de Uribe:”Su valentía en defensa de la Patria y su ejemplo de compromiso quedarán grabados para siempre en la memoria de nuestra ciudad. Hoy despedimos no solo a un vecino, sino a un héroe que supo honrar la bandera argentina con su entrega y sacrificio”

También el Grupo de Veteranos de Guerra de Malvinas expresó su pesar y despidieron a su compañero: “Decidió soltar amarras y cambiar de fondeadero. Aldino… tu familia, la Armada Argentina y tus amigos extrañaremos tu presencia, pero nunca el recuerdo de tu agradable persona. Descansá en paz, Héroe de la Patria.”