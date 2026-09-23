Luck Ra rompió el silencio sobre La Joaqui y apuntó contra Tiago PZK: “Fuimos muy amigos”

Luck Ra decidió romper el silencio sobre su separación de La Joaqui y habló por primera vez en profundidad sobre uno de los puntos que más polémica generó después de la ruptura: el vínculo de la cantante con Tiago PZK, quien hasta entonces mantenía una estrecha amistad con el cordobés.

Durante una entrevista con Sálvese Quien Pueda (América TV), el artista repasó cómo fueron los últimos días de la relación, rechazó varias versiones que circularon sobre su vida privada y reconoció que todavía atraviesa el duelo por lo ocurrido.

Sin embargo, Luck Ra diferenció claramente su relación actual con La Joaqui de lo que siente por Tiago PZK: aseguró que todavía conserva cariño por su expareja, pero se mostró profundamente decepcionado con quien consideraba uno de sus amigos.

Según reconstruyó La Nación, el cantante explicó que había decidido mantenerse en silencio desde que comenzó el conflicto y definió los dos años de relación con La Joaqui como una etapa “hermosa”, pese a cómo terminó la historia.

Luck Ra contó por qué terminó su relación con La Joaqui

El cordobés también dio su versión sobre el momento en el que decidió terminar el noviazgo.

Luck Ra explicó que se encontraba realizando una gira de un mes y medio por España y que invitó a La Joaqui a compartir algunos días con él debido a que las agendas laborales de ambos dificultaban los encuentros.

Sin embargo, reconoció que esos días juntos no fueron los mejores de la pareja. Fue entonces cuando llegó a la conclusión de que no podía darle a la cantante lo que consideraba que ella merecía.

Según su relato, decidió terminar la relación porque sentía que ya no estaba logrando hacerla feliz y que continuar podía terminar desgastándolos todavía más.

También admitió que la manera en la que se produjo la separación, con ambos a la distancia, terminó siendo dolorosa.

Luck Ra apuntó contra Tiago PZK: “Fuimos muy amigos”

El momento más fuerte de la entrevista llegó cuando le preguntaron directamente por Tiago PZK y su acercamiento con La Joaqui.

Luck Ra dejó en claro que no responsabiliza a su expareja por rehacer su vida. “Ella es 100% libre de hacer lo que quiera”, sostuvo.

Su postura fue muy diferente al hablar del músico. El cordobés aseguró que Tiago PZK era realmente cercano a él: contó que iba a su casa, compartían asados, se quedaba a dormir y habían pasado mucho tiempo juntos.

“Te puedo asegurar que fuimos muy amigos”, expresó.

Cuando le preguntaron si consideraba que había sido traicionado por Tiago, Luck Ra reconoció que la situación todavía le provoca dolor y respondió afirmativamente. “Obviamente que me duele, soy una persona”, expresó.

Además, planteó qué habría hecho él si los roles hubieran estado invertidos: “¿Si hubiera hecho esto con la mujer de un amigo? Y no”.

Qué dijo Luck Ra sobre La Joaqui después de la separación

Pese al conflicto público que protagonizaron durante las últimas semanas, Luck Ra evitó apuntar directamente contra La Joaqui.

El cantante aseguró que todavía siente un gran aprecio por ella y que espera que pueda ser feliz en esta nueva etapa. En cambio, admitió que con Tiago PZK la situación es diferente y que no volvieron a hablar después de lo ocurrido.

También negó que ambos se hubieran comunicado previamente con él para contarle sobre el nuevo vínculo.

Luck Ra se refirió además a las versiones de supuestas infidelidades que circularon después de la ruptura. Entre ellas, rechazó haber tenido un romance con Tuli Acosta, a quien definió como su mejor amiga, y aseguró que la situación terminó generándole problemas a ella por algo que no había ocurrido.

Así, mientras intenta concentrarse en sus nuevos proyectos —entre ellos su participación en MasterChef Celebrity—, Luck Ra reconoció que sigue procesando el final de su relación con La Joaqui y, especialmente, la pérdida de la amistad que mantenía con Tiago PZK.