«Nuestra relación es sólida»: Javier Milei selló su alianza con Marco Rubio tras la cumbre de seguridad con Donald Trump

El presidente Javier Milei consolidó su alineamiento absoluto con Washington durante su paso por la Asamblea General de la ONU. En una jornada de altísimo voltaje geopolítico, el mandatario argentino selló una doble jugada: primero compartió un foro de seguridad con Donald Trump y, horas después, mantuvo un encuentro cerrado con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien destacó la solidez de la alianza bilateral.

El plato fuerte del martes ocurrió en el Room 6 de las Naciones Unidas. Allí, Milei y Trump coincidieron en la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, una iniciativa de la administración republicana diseñada para asfixiar a los cárteles del narcotráfico financiados por China e Irán.

Good to see Argentina’s President @JMilei in New York today.



Our bilateral relationship is strong, and our hemisphere is safer because of our close cooperation on energy, critical minerals, and agricultural issues. pic.twitter.com/zlSVeF6Blg September 23, 2026

Fiel a su estilo, Trump tomó la palabra y no escatimó en elogios para el líder libertario frente a su mesa chica de asesores. «Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo, dos veces», celebró el magnate republicano.

El ultimátum narco y la presión para el Gobierno

Más allá de los elogios, la cumbre dejó una exigencia concreta para la Casa Rosada y la región. Trump reclamó a sus aliados que apliquen sanciones contundentes y designen formalmente como «amenazas comunes» a 24 organizaciones terroristas extranjeras.

Este pedido impacta de lleno en la política de seguridad interior de la Argentina, obligando al Gobierno a acelerar los expedientes en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).

El estado actual: Argentina solo reconoce formalmente a 6 de las 24 agrupaciones exigidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Argentina solo reconoce formalmente a 6 de las 24 agrupaciones exigidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En la mira: Faltan incluir 18 pesos pesados del crimen organizado transnacional. En esa lista negra resaltan el Cártel de Sinaloa, las FARC de Colombia, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil.

Faltan incluir 18 pesos pesados del crimen organizado transnacional. En esa lista negra resaltan el Cártel de Sinaloa, las FARC de Colombia, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil. Avances de la gestión: durante 2025 y 2026, la Casa Rosada ya había ordenado incorporar al Tren de Aragua, el Cártel de los Soles, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a los Chone Killers.

durante 2025 y 2026, la Casa Rosada ya había ordenado incorporar al Tren de Aragua, el Cártel de los Soles, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a los Chone Killers. Lo que viene: el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya tiene la orden para agilizar la inclusión de las bandas restantes. Desde el oficialismo anticipan que habrá novedades oficiales «en los próximos días».

Tras el encuentro con Trump, Milei se reunió a solas con Marco Rubio. De la cita también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

El secretario de Estado norteamericano utilizó sus redes sociales para celebrar los acuerdos alcanzados. «Me complace ver al presidente de Argentina. Nuestra relación bilateral es sólida, y nuestro hemisferio es más seguro gracias a nuestra estrecha cooperación en temas de energía, minerales críticos y agricultura», posteó Rubio.

Por su parte, el canciller Quirno calificó el encuentro diplomático como «muy bueno» y confirmó un dato clave para la agenda nacional: la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas estuvo sobre la mesa, un movimiento que consolida la estrategia de sumar a Washington como un intermediario de peso frente a la negativa de diálogo del Reino Unido.