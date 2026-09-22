Donald Trump dice que debe decidir entre alcanzar un acuerdo con Irán o llevarlo «al infierno»

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ante la Asamblea de la ONU. Foto: AP.

Donald Trump dijo este martes que debía decidir entre alcanzar un acuerdo con Irán o llevar ese país «al infierno», en un discurso ante la Asamblea General de la ONU que tiene lugar esta semana en Nueva York.

«Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones» legislativas previstas en Estados Unidos en noviembre, añadió el presidente estadounidense.

Donald Trump negó que le falten «municiones» a Estados Unidos

Sobre la guerra en Medio Oriente y el conflicto bélico que se mantiene con la república islámica se preguntó: “¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruir y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue? ¿O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo?”, expresó.

Trump afirmó creer que Teherán «llegará a un acuerdo justo después de las elecciones» de noviembre.

Durante su discurso ante las Naciones Unidas, Trump negó que el ejército estadounidense estuviera sufriendo escasez de armamento avanzado debido a la guerra con Irán. Sin embargo, expertos y aliados han refutado esta afirmación.

“Tenemos más municiones de las que jamás podríamos imaginar usar, y las estamos fabricando a niveles nunca antes vistos”, dijo Trump.

Sin embargo, los expertos afirman que las reservas de armas están disminuyendo y que se necesitarán años para reponer los misiles de crucero Tomahawk, así como los interceptores de misiles Patriot y THAAD .

El agotamiento de las reservas ha causado alarma en Europa, donde funcionarios estadounidenses y de la OTAN han declarado que existe una escasez crítica de interceptores de misiles, consignó AP. Arabia Saudita también tiene falta de interceptores y ha recurrido a sus aliados en busca de ayuda.

Trump sobre el acuerdo con Dinamarca por Groenlandia

Trump sostuvo que el acuerdo con Dinamarca otorga a Estados Unidos el «control permanente sobre la seguridad» en Groenlandia. El presidente dijo que significará que «comenzaremos de inmediato el proceso de desarrollar una importante presencia militar en los lugares apropiados», incluyendo «la construcción de dos bases militares muy importantes».

Estados Unidos ya dispone con una importante presencia militar en Groenlandia. Pero el mandatario afirmó que Estados Unidos “ampliará su presencia en el Ártico y el Atlántico Norte”.