Se derrumbó el oro: sufrió la mayor caída diaria desde 1983 y hubo pérdida de reservas del BCRA 

Caída histórica del valor del oro y pérdida de las reservas del BCRA.

Las reservas del Banco Central sufrieron una fuerte caída en el último día de enero como consecuencia de la baja del 9% en el precio del oro y los ajustes habituales de cierre del período por parte de las entidades financieras, que luego se revierten el lunes.

Igual, el Central logró su 20° rueda compradora y acumuló compras por más de u$s1.100 millones durante el primer mes del año.

Las reservas se hundieron más de u$s1.700 millones y perforaron los u$s45.000 millones, producto de la fuerte caída del oro.

La autoridad monetaria compró este viernes u$s23 millones y cerró la semana con un saldo positivo de u$s179 millones, mientras que en enero acumuló un verde de u$s1.157 millones.

Pese a las compras que realizó el Central bajo su programa de atesoramiento de reservas, las reservas brutas internacionales cerraron este viernes en u$s44.502 millones, ya que las reservas se hundieron u$s1.738 millones.

No obstante, el balance mensual los activos finalizó enero con un crecimiento de u$s3.337 millones.

Acompañando el programa de atesoramiento de activos, los bonos acumularon subas durante enero, pese a las bajas marginales de las últimas dos ruedas del mes.

Por N.A