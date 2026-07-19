Seis muertos por un sismo en Perú: el Gobierno evalúa declarar la emergencia, qué se sabe

Un sismo de magnitud 5,5 sacudió con fuerza la región andina de Perú y provocó una tragedia humana y material. El balance consolidado del mediodía de este domingo confirmó seis personas fallecidas y más de 30 heridas.

La escasa profundidad del temblor, sumada a la precariedad de las construcciones históricas y de materiales autóctonos, desató el colapso inmediato de techos y paredes, dejando además a unas 300 personas damnificadas.

El sismo se registró este sábado a las 21:24 hora local (23:24 en Argentina). Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a solo dos kilómetros de la ciudad de Sicaya, en la provincia de Huancayo, con una profundidad de apenas 10 kilómetros, factor que multiplicó el impacto en la superficie.

Casas colapsadas y un templo del siglo XVI agrietado

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el general Luis Vásquez, detalló que las primeras cinco víctimas fatales pertenecían a la provincia de Chupaca, siendo el distrito de Chongos Bajo uno de los puntos más críticos. Las autoridades identificaron entre los fallecidos a personas de 18, 68, 72 y 73 años.

Los especialistas apuntan a las deficiencias edilicias como la principal causa del desastre:

Materiales vulnerables: el uso extendido de adobe y quincha (barro y caña) en las localidades andinas facilitó el derrumbe masivo de las estructuras.

el uso extendido de (barro y caña) en las localidades andinas facilitó el derrumbe masivo de las estructuras. Patrimonio en peligro: la histórica iglesia Santiago León de Chongos Bajo , construida en el siglo XVI , sufrió graves rajaduras estructurales y la inclinación de su torre principal.

la histórica iglesia , construida en el , sufrió graves rajaduras estructurales y la inclinación de su torre principal. Réplicas continuas: el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ya contabilizó 12 réplicas posteriores, con magnitudes que alcanzaron los 3,7 y 3,4 grados, manteniendo en vilo a los sobrevivientes.

Despliegue militar, rescate contrarreloj y hospital de campaña

El Ministerio del Interior dispuso un operativo de emergencia inmediata para remover los escombros y asistir a las familias que perdieron sus hogares.

Para esta emergencia se han movilizado más de 250 efectivos de las Unidades de Servicios Especiales, Emergencia, Rescate, Policía Canina y Sanidad». dice el Comunicado Oficial.

A este contingente se sumaron 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. En el plano sanitario, el viceministro de Salud, Henry Rebaza, precisó que 26 heridos ya fueron dados de alta y seis permanecen hospitalizados.

El Gobierno ordenó el traslado del Hospital de Campaña de Junín y un puesto médico avanzado para contener la demanda médica en la zona del desastre, mientras el ministro de Defensa, Amadeo Flores, viaja al lugar para activar la declaratoria de emergencia.