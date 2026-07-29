Un tornado azotó el sur de Brasil y dejó al menos siete heridos: las ráfagas llegaron a los 178 km/h

Un fuerte tornado de categoría EF-1 generó varios destrozos en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, dejando un saldo preliminar de al menos siete personas heridas.

El evento de gran magnitud golpeó con fuerza durante la tarde del martes a las localidades de Giruá, Sete de Setembro y Senador Salgado Filho, una región ubicada a menos de 70 kilómetros del límite fronterizo con la provincia argentina de Misiones.

#Brasil #Tornado #RioGrandeDoSul ♬ sonido original – A24.com @a24noticias UN TORNADO EN EL SUR DE BRASIL PROVOCÓ DESTROZOS Y DEJÓ HERIDOS Un tornado categoría EF-1 con vientos de hasta 178 km/h afectó a Rio Grande do Sul, a menos de 70 kilómetros de Misiones, dejando al menos siete heridos y graves destrozos. El fenómeno provocado por una supercélula destruyó viviendas y derribó árboles, mientras las autoridades mantienen la alerta por fuertes lluvias y granizo en la región. #A24

Tornado en Brasil: ráfagas de hasta 178 km/h

De acuerdo con los reportes oficiales de los organismos de emergencia locales, el fenómeno desarrolló ráfagas de viento extremas que oscilaron entre los 138 y los 178 kilómetros por hora.

Desde la Dirección de Defensa Civil de Rio Grande do Sul explicaron que el origen del tornado se vinculó directamente al desarrollo de una supercélula, estructura tormentosa de gran energía caracterizada por poseer corrientes de aire rotativas en su núcleo. Las autoridades recordaron que existían avisos de prevención previos y advirtieron que los acumulados de lluvia podrían alcanzar los 150 milímetros en un lapso de 24 horas.

En la comuna de Giruá, uno de los puntos más damnificados, se constató que cuatro ciudadanos padecieron lesiones de diversa consideración. Los relevamientos preliminares dados a conocer por medios locales de Brasil indicaron voladuras de techos en múltiples hogares, caída masiva de árboles, decesos de animales de cría y caída de granizo.

Ante esta situación crítica, las autoridades del municipio coordinaron un despliegue de operarios de Obras Públicas, rescatistas, brigadas de Defensa Civil y personal de salud, quienes operaron con camiones y vehículos de gran porte para liberar las calzadas obstruidas por los ramajes y asistir a los damnificados.

Por su parte, el panorama en el municipio de Sete de Setembro también revistió gravedad, con tres personas que requirieron traslado inmediato a centros asistenciales de salud y la destrucción total de dos inmuebles residenciales.

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