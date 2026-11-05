Renunció Santiago Peña: cómo es el proceso constitucional para nombrar Pedro Alliana como el nuevo vicepresidente de Paraguay

La dimisión de Santiago Peña sacudió la estructura política de Paraguay y puso en marcha de forma automática la sucesión constitucional. El vicepresidente Pedro Alliana asumirá la Presidencia de la República para completar el período gubernamental en curso, cuyo cierre está fijado para el 15 de agosto de 2028.

Sin embargo, el corrimiento de Alliana al Sillón de los López abre un nuevo frente de negociación en el mapa de poder guaraní: su vacante en la Vicepresidencia activa un procedimiento especial previsto en la Carta Magna que deja la definición en manos de la rosca parlamentaria.

El artículo 234: por qué no habrá elecciones populares en Paraguay

La Constitución Nacional de Paraguay prevé dos caminos muy claros en su artículo 234 para cubrir una acefalía definitiva en la Vicepresidencia, según el momento del mandato en que se produzca la salida:

Primeros tres años de gestión: la Justicia Electoral debe convocar a elecciones populares inmediatas para que la ciudadanía elija en las urnas al nuevo vicepresidente.



la Justicia Electoral debe convocar a elecciones populares inmediatas para que la ciudadanía elija en las urnas al nuevo vicepresidente. Últimos dos años de mandato: la decisión pasa de manera exclusiva al Poder Legislativo, que designa directamente al sucesor.

Dado que la renuncia de Peña se concreta en noviembre de 2026 —ingresando de lleno en la recta final de los últimos dos años del quinquenio 2023-2028—, queda descartada una convocatoria a urnas. El destino de la Vicepresidencia se resolverá a puertas cerradas en el Congreso Nacional.

La ingeniería de los 63 votos en el Parlamento

Para destrabar la vacante, el Poder Legislativo deberá reunirse en sesión conjunta de ambas cámaras. La definición requerirá mayoría absoluta, una cifra que obligará a tejer acuerdos internos en el oficialismo y con sectores aliados.

Los números clave de la votación en el Congreso:

Composición total: 45 senadores y 80 diputados (125 legisladores en total).



45 senadores y 80 diputados (125 legisladores en total). El número mágico: Se necesitan 63 votos para consagrar al nuevo vicepresidente.



Se necesitan para consagrar al nuevo vicepresidente. Duración del cargo: Quien resulte electo completará el mandato vigente hasta el 15 de agosto de 2028.

La activación de este mecanismo parlamentario ya cuenta con antecedentes en la política paraguaya: en 2012 y 2018, el Congreso tuvo que intervenir de urgencia para cubrir las vacantes generadas en la Vicepresidencia tras reordenamientos del Ejecutivo.