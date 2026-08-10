Terremoto de 7,4 en Colombia: De La Espriella confirmó que hay 111 muertos y más de 80 heridos

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes el oeste de Colombia, provocando la evacuación de hogares y edificios. Se registró hasta ahora más de 80 muertos, decenas de personas heridas y también desaparecidos. Se suspendió el servicio en el Metro de Medellín y hay aeropuertos afectados. También se sintió el temblor en Ecuador, Venezuela y Panamá.

El epicentro se localizó en San José del Palmar, un municipio de la región del Chocó, a unos 400 kilómetros al oeste de Bogotá, la capital de Colombia. Seguí la cobertura minuto a minuto.

Terremoto en Colombia Shakira: «Mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto»

La cantante colombiana Shakira publicó un mensaje en sus redes sociales solidarizándose con los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este lunes en ese país y expresó su solidaridad “con las familias que están pasando momentos de angustia”.



“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, expresó la intérprete, de 49 años.



“En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, añadió.











Se suspendió el partido de River por la Copa Sudamericana por el terremoto en Colombia River debía jugar este miércoles en Bogotá contra Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana pero el partido fue postergado por el terremoto en Colombia.









River suspendió el viaje a Colombia luego de la reprogramación. (Foto: Clarín Fotografía) En fotos | Así quedó Colombia tras el fuerte terromoto de magnitud 7,4 A primera hora de la mañana, el pánico se apoderó de las principales ciudades de Colombia. Un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar (departamento del Chocó), sacudió violentamente al país a las 07:34 (hora local). La fuerza del movimiento telúrico provocó el colapso de decenas de edificaciones, dejando personas atrapadas bajo los escombros y forzando la evacuación masiva de miles de ciudadanos.







Foto: Santiago Saldarriaga (AP Photo). De La Espriella confirmó que el número de víctimas pasó los 100 En su primer discurso, tras la tragedia, el presidente afirmó que hay más de 111 víctimas fatales y más de 80 heridas. Además de los daños estructurales. Autoridades de Colombia confirman que hay más de 82 muertos Mientras el presidente Abelardo de la Espriella convocó a un comité de emergencia para afrontar la crisis, las autoridades confirman que el número de muertes escala a 82 y decretaron «desastre nacional». Confirmado: son más de 73 las víctimas fatales. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó que en el Eje Cafetero se elevó a 40 el número de víctimas fatales, mientras que en el departamento del Valle del Cauca (suroeste) la cifra es de 31 fallecidos.





«El balance es muy lamentable. Hasta el momento, en el área metropolitana tenemos el reporte de 40 personas fallecidas. 65 edificaciones colapsadas; en 15 de ellas se presume que hay personas atrapadas», afirmó el mandatario de Pereira.



Por su parte, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca (suroeste), confirmó que se reportado 27 muertos, sin contar con las cuatro que recién informó la Alcaldía de Cali, en donde colapsaron 23 edificaciones, incluidos siete hospitales.



«Lo más doloroso son los cuatro niños fallecidos», afirmó Toro sobre el balance del sismo que se registró en la mañana de este lunes con epicentro en el departamento del Chocó (noroeste) donde también hay al menos 69 heridos.



En Manizales, la cifra de víctimas mortales se elevó a tres. Dejando un nuevo total de 73 muertos. Aplazan fecha del fútbol en Colombia tras terremoto Los partidos de la primera y segunda división del fútbol en Colombia fueron aplazados un día luego del fuerte terremoto, informó hoy Dimayor, encargada de organizar los torneos.



El aplazamiento ordenado por la Dimayor afecta tres juegos de la cuarta jornada de la élite colombiana y seis del torneo de la segunda categoría. Varios de ellos estaban programados en urbes como Bogotá, Medellín y Cali.



«Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programadas. Asimismo, los partidos programados para el martes, se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios», indicó la Dimayor en un comunicado.



Colombia tiene previsto, además, celebrar dos encuentros esta semana de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los principales torneos de clubes de Sudamérica. La Conmebol, que organiza ambos certámenes, todavía no se ha pronunciado sobre la situación de esos cotejos. Abelardo de la Espriella sobre el terremoto en Colombia: «Asumí el liderazgo» El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la «instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados».



Agregó que asumió «directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar». Crece el número de víctimas fatales: el estado de situación de Colombia Las autoridades comunicaron que se registraron al menos 69 muertos en Colombia por el terremoto, según el reporte de autoridades locales, consignados por AFP.



Según balances de gobernadores y alcaldes en la región cafetera de Risaralda, cuya capital es Pereira, se registran 40 muertos y es por ahora la zona más afectada. En el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, hay 27 fallecidos. En Manizales se reportan dos muertos. Confirman 47 víctimas fatales: el detalle “Hasta el momento llevamos registradas 18 personas muertas, lamentablemente, y en la ciudad un número altísimo de edificaciones colapsadas”, expresó el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, a Caracol Radio.



Además de:



– Dos muertos en Manizales

– 27 muertos en el departamento del Valle del Cauca, sin Cali.



Estos se suman a los anteriormente confirmados. El número de víctimas fatales supera los 20 en Colombia Según confirmaron autoridades, el número de víctimas fatales ascendió a 20:



«Hubo daños en varios municipios. En Calima-El Darién tuvimos, desafortunadamente, la pérdida de tres niños porque se les cayó una pared; en Zarzal también murió una persona. En Buenaventura hay muchos daños, pero no se reportan personas heridas. En Riofrío y Calima-El Darién también hay afectaciones importantes. La situación es seria y estamos trabajando en eso”, indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. El terremoto se sintió también en Ecuador y Panamá El sismo también se sintió ligeramente en la capital de Panama y Tulcán, Ibarra y Quito, en Ecuador. No se reportaron daños o víctimas. Siete aeropuertos cancelaron sus vuelos en Colombia por el terremoto de 7,4 de magnitud Según informó la Aeronáutica Civil, se presentaron afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura.



«Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura», comunicaron. Reporte de daños: al menos una víctima fatal y decena de edificios colapsados Las autoridades de Manizales, donde colapsaron más de 10 edificios y 20 casas, confirmó las primeras dos víctimas fatales. Un temblor de 7,4 sacudió Colombia Mientras las autoridades avanzan en el recuento de daños y víctimas en las principales ciudades, los reportes técnicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisaron el punto exacto donde la tierra se fracturó con violencia.



El movimiento telúrico se registró a las 7:34 (hora local) a una profundidad de entre 96 y 107 kilómetros, una distancia que evitó una catástrofe aún mayor en la superficie, pero que facilitó que la onda expansiva se propagara con fuerza hacia países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.

Terremoto en Colombia: el reporte en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, descartó daños relevantes en la capital colombiana:

Después del temblor que se sintió sobre las 7:34am, a esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios.



El @IDIGER empieza barrido de verificación por todas las localidades de la ciudad. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 10, 2026

El temblor ocurrió tras dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela a finales de junio. Esos sismos destruyeron cientos de edificios y causaron la muerte de más de 5.000 personas.

Terremoto en Colombia: Pereira, uno de los puntos más afectados

En Pereira, se registraron importantes afectaciones. Por el sismo, el aeropuerto local canceló su actividad.

«Aquí fue muy duro. Fue un terremoto. El hotel donde estábamos se cayó, la iglesia que hay al lado se cayó, la gente está en las calles y colapsaron varias edificaciones. Yo nunca había sentido esto, Dios mío. Fue horrible”, dijo un vecino de la ciudad citado por El Espectador.

Atención temblor en Pereira: colapso de edificación pic.twitter.com/DtWUz8x1SI — Jhon de VIDJCB (@vidjcb) August 10, 2026

AP, AFP y EL Espectador