«Intentó estrellar el avión»: la acusación de Benjamin Netanyah y su homenaje a los «héroes» de Flydubai

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó este miércoles a uno de los pilotos del vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv de haber apuñalado al otro e intentado «estrellar el avión», lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Además, destacó la labor de los «héroes» que evitaron una tragedia.

En un comunicado, la compañía de Emiratos Árabes Unidos instó «a todas las partes a abstenerse de hacer especulaciones prematuras» porque por el momento «se desconocen las razones» de lo sucedido.

Qué dijo Netanyahu sobre el vuelo de Flydubai



Los 174 pasajeros, entre ellos 166 israelíes, se encuentran sanos y salvos, según la aerolínea, y han podido partir por la tarde hacia Israel. Algunos pasajeros han descrito un violento altercado en la cabina y una repentina pérdida de altitud antes de que algunos viajeros lograran reducir a uno de los pilotos.

Netanyahu ha rendido homenaje a estos «héroes» que han permitido «salvar numerosas vidas» y evitar una catástrofe.

El dirigente dice estar «en contacto constante con las autoridades» sauditas, que actualmente interrogan al sospechoso. Ha «ordenado a los servicios de seguridad que se preparen ante cualquier posible amenaza adicional».





«Intento de ataque terrorista yihadista»: sobre lo ocurrido en Flydubai

El ministro de Defensa, Israel Katz, denunció un «intento de ataque terrorista yihadista», sin decir en qué se basa para afirmarlo.

Ni la compañía aérea ni Arabia Saudita lo han corroborado. «Estábamos a punto de estrellarnos» y se evitó «sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron», afirmó la pasajera Miryam Shira Ohayon desde el aeropuerto de Tabuk (suroeste del reino) donde el avión aterrizó.

«También había un médico que hizo primeros auxilios, y gente que los atendió a ambos. Aparte del piloto, no hubo heridos, pero el mayor miedo era estrellarnos, que es exactamente lo que intentaba hacer», agregó.

Según esta pasajera, otros dos pilotos, que viajaban en el vuelo como pasajeros, tomaron el mando del avión durante el aterrizaje.

En un vídeo difundido por el medio israelí Ynet, un pasajero se graba con la cabeza ensangrentada, pide ayuda y avisa de que van a aterrizar en Arabia Saudita, país con el que Israel no tiene relaciones diplomáticas.

«Estamos aquí durante un ataque en el avión. Acabamos de neutralizar a los terroristas y nos preparamos para aterrizar», dice el hombre en hebreo.

«Si alguien me escucha: necesitamos ayuda. Estamos a punto de aterrizar en Tabuk, al parecer en Arabia Saudita. Una zona desconocida. Todos los pasajeros están bien, excepto el piloto», agrega, e insiste: «necesitamos ayuda».

En unas fotos enviadas a la AFP por una de las personas a bordo del vuelo, se ve a los pasajeros, entre ellos niños, en una sala del aeropuerto, algunos sentados en el suelo, antes de partir hacia Tel Aviv. Un hombre viste una camiseta blanca y vaqueros manchados de sangre.

«Se oyeron gritos en el avión. Después abrieron la cabina y vieron sangre, y que alguien había apuñalado al piloto con un cuchillo», declaró una pasajera del vuelo en un mensaje escrito transmitido a la televisión israelí.

El avión «comenzó a bajar a toda velocidad. Era aterrador», describió otra pasajera a la misma cadena. «Creímos que no saldríamos vivos», sostuvo.

Según los datos del sitio Flightradar, la aeronave perdió bruscamente altitud durante el vuelo, pasando de cerca de 34.000 pies a menos de 17.000 pies.

Fue como «si tuviéramos una gran turbulencia pero no había turbulencias», declaró el pasajero Almog Italie a la AFP. Para él fue como una «montaña rusa».

La señal de socorro se activó y el ejército israelí hizo despegar aviones de combate, al pensar que podría tratarse de un secuestro por parte de piratas aéreos. Pronto se descartó la hipótesis, según las cadenas de televisión israelíes 12 y KAN.