Renunció el histórico CEO de Nvidia en medio de la investigación por espionaje chino: quién sucederá a Jensen Huang

Jensen Huang renunció a la dirección ejecutiva de Nvidia después de 33 años al frente de la compañía. La salida del cofundador se produjo en medio de las versiones sobre un escándalo de infidelidad y presuntos vínculos con una trama de espionaje chino que generaron preocupación entre los inversores.

Según informaron medios internacionales, la compañía designó a Colette Kress como CEO interina. La mujer se desempeñaba como directora financiera. La transición se conoció después de varios días de incertidumbre sobre el futuro de la conducción de una de las empresas más importantes del mercado de inteligencia artificial.

Nvidia investigó a Jensen Huang por las acusaciones de espionaje chino

La decisión llegó después de que el directorio de Nvidia dispusiera una investigación independiente sobre las informaciones relacionadas con un presunto intento de espionaje dirigido contra Huang. Según Reuters, el comité de directores independientes quedó a cargo de supervisar la revisión, con asistencia de abogados externos.

La mujer señalada como espía es Alice Huang, una ciudadana china que trabajó en Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. La primera fotografía conocida de ambos apareció en junio de 2024.

En un comunicado difundido el 8 de noviembre, Nvidia aseguró que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido la seguridad nacional ni los secretos comerciales de la compañía. La investigación también quedó atravesada por las versiones sobre la vida personal del empresario y posibles irregularidades vinculadas con las restricciones estadounidenses a la exportación de chips.

La salida del ejecutivo se conoció en un momento de volatilidad bursátil para la fabricante de procesadores. De acuerdo con CNBC, las acciones habían registrado pérdidas superiores al 8% en las operaciones posteriores al cierre del miércoles. Luego del anuncio de la renuncia, el retroceso llegó al 10%.

Colette Kress quedó al frente de Nvidia tras la salida de su fundador

La designación de Colette Kress permitirá sostener la conducción cotidiana de Nvidia durante la transición. La ejecutiva trabaja en la compañía desde 2013 y tuvo un papel central en la presentación de sus resultados financieros y en la relación con los inversores.

Por su parte, Jensen Huang había fundado Nvidia en 1993 y encabezó su crecimiento desde el mercado de tarjetas gráficas para videojuegos hasta el negocio de procesadores utilizados en centros de datos y sistemas de inteligencia artificial.

La sucesora de Jensen Huang.

La empresa había alcanzado una valuación cercana a los cuatro billones de dólares, impulsada por la demanda de sus chips para desarrollar modelos de inteligencia artificial. La salida de su principal referente se produce en un momento de fuerte competencia con otras fabricantes del sector, como AMD y Broadcom.

Nvidia tiene previsto presentar sus próximos resultados financieros el 17 de noviembre. El informe permitirá conocer el desempeño de la compañía y las primeras señales sobre cómo continuará su estrategia comercial bajo la conducción interina de Kress.