Taiwán detectó este martes dos aviones militares rusos cerca de la isla, según informó el ministerio de Defensa Nacional taiwanés en un comunicado. El mismo día, Japón y Corea del Sur también reportaron vuelos militares rusos en los alrededores de sus territorios.

De acuerdo con el ministerio, los aparatos entraron de madrugada por el noreste en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Taiwán, recorrieron el este de la isla y salieron por el sur del condado de Taitung. El comunicado no precisó qué tipo de aviones eran, según la agencia EFE.

Qué es la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán y por qué preocupa la presencia de aviones rusos

La ADIZ no forma parte del espacio aéreo territorial de un país: es un área en la que las fuerzas militares rastrean e identifican a las aeronaves que se acercan. El ministerio taiwanés aseguró que siguió todo el recorrido con medios conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y que “respondió de manera apropiada”, según la agencia.

Taiwán publica a diario un parte con los movimientos de aviones y buques chinos alrededor de la isla, pero rara vez informa de la presencia de aparatos rusos. El antecedente más cercano fue en 2023, cuando detectó dos buques de guerra rusos frente a su costa este y envió aviones y barcos propios para seguirlos.

Japón y Corea del Sur también detectaron aviones militares rusos

El ministerio de Defensa de Japón informó que dos aeronaves “presuntamente rusas” violaron su espacio aéreo poco después de las 4 de la mañana, hora local, cerca de la isla de Okinoshima. Las Fuerzas de Autodefensa enviaron aviones de combate para interceptarlas.

El secretario jefe del Gabinete japonés, Minoru Kihara, dijo que Tokio presentó una fuerte protesta ante Moscú, según el diario South China Morning Post. Corea del Sur, por su parte, informó que aviones militares rusos entraron en su zona de identificación de defensa aérea y también desplegó cazas.

Señalan que es probable que los reportes de Taiwán y Japón se refieran a los mismos aviones. Los vuelos se producen en la previa de la llegada del presidente ruso, Vladimir Putin, a la ciudad china de Shenzhen para la cumbre de líderes de APEC de esta semana. China y Rusia mantienen estrechos vínculos diplomáticos y militares.