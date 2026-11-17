Una nueva y gran jornada de movilizaciones se desarrolla este martes en todo el territorio francés. La medida de fuerza busca presionar al Gobierno de Emmanuel Macron tras las recientes negativas del Ejecutivo a otorgar subidas salariales generales.

La protesta congrega a unos 5.8 millones de empleados públicos en medio de un clima de marcado malestar social. Los sindicatos decidieron endurecer su postura luego de reunirse sin éxito con el primer ministro, Sebastien Lecornu.

Durante el encuentro oficial celebrado el pasado viernes, el Gobierno descartó de plano cualquier incremento de carácter general. Esta respuesta generó una profunda decepción entre las principales organizaciones sindicales del sector estatal.

Las negociaciones fracasaron porque las autoridades solo contemplan mejoras focalizadas para sectores muy específicos. Por esta razón, las centrales obreras ratificaron el paro como única vía para exigir respuestas urgentes.

El impacto presupuestario y la pérdida de poder adquisitivo

Los sindicatos denuncian que los funcionarios perdieron cerca de un 16% de su poder adquisitivo desde el año 2017. Además, advierten que el proyecto de presupuesto para 2027 congela nuevamente el valor del índice salarial base.

De mantenerse las pautas actuales, una porción muy importante de los trabajadores cobrará salarios cercanos al mínimo legal. A las movilizaciones de los funcionarios públicos se sumaron también diversas agrupaciones estudiantiles y colectivos sociales. Entre ellos participan activamente asambleas universitarias de la región parisina y coordinaciones de chalecos amarillos.

Nuevas protestas en Francia. Foto: AFP

El conflicto actual representa el tercer llamamiento unitario a la huelga en el sector público desde el inicio del ciclo lectivo. Las tensiones políticas continúan en aumento mientras el Gobierno intenta sostener su plan de contención fiscal.

Por el momento, ninguna de las partes involucradas muestra intenciones de ceder en sus respectivas posturas. La jornada de protesta promete paralizar numerosos servicios públicos en las principales ciudades del país europeo.