Con las operaciones aéreas en proceso de normalización en los aeropuertos norteamericanos, United Airlines llevó tranquilidad respecto al origen del incidente tecnológico que paralizó sus salidas durante cerca de una hora este lunes.

A través de una actualización oficial de la firma, difundida este martes, la compañía confirmó que el inconveniente fue resuelto por completo, y subrayó que no existen indicios de un ataque de ciberseguridad detrás de la interrupción en Estados Unidos.

Qué explicó United Airlines sobre la falla de sistema y el impacto en sus vuelos

El episodio técnico dejó un saldo operativo significativo, durante toda la jornada del lunes, en la red de United Airlines.

Según los registros de la plataforma especializada FlightAware, un total de 688 servicios —equivalentes al 21% de su programación diaria— experimentaron retrasos, aunque la firma aclaró que no todas esas demoras respondieron exclusivamente a la caída informática.

Por su parte, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (ALPA), entidad gremial que nuclea a los comandantes de Estados Unidos y Canadá, precisó en un reporte interno que el desperfecto bloqueó aplicaciones críticas para la operación en tierra, incluyendo las herramientas de comunicación y mensajería directa con las tripulaciones, lo que obligó a cientos de pasajeros a aguardar durante largos períodos a bordo de las aeronaves.

El deslinde de la Administración Federal de Aviación (FAA) tras el caos aéreo en Estados Unidos

El nuevo traspié de United Airlines generó especial sensibilidad en el sector aerocomercial norteamericano, ya que ocurrió apenas tres días después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) levantara una orden de suspensión nacional de despegues que afectó miles de itinerarios en todo el país.

Ante las consultas sobre una posible conexión entre ambos eventos, la FAA emitió una aclaración tajante: el problema registrado el lunes se originó exclusivamente dentro de la infraestructura informática propia de United Airlines, y no guardó ningún vínculo con los equipos de control de tráfico aéreo del organismo federal.

Claves rápidas del incidente de United Airlines en Estados Unidos

Para comprender el alcance real de lo sucedido entre el lunes y este martes, estos son los puntos confirmados por fuentes oficiales y sindicales: