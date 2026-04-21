La NASA prepara Artemis III: así es el imponente cohete que impulsará el regreso a la Luna en 2027

La adrenalina por el regreso de la Artemis II aún no se disipa, pero la NASA ya dio el siguiente golpe sobre la mesa. La agencia espacial retiró de su planta de ensamblaje en Nueva Orleans la etapa central del SLS (Space Launch System), el gigantesco cohete que protagonizará la misión Artemis III en 2027.

Se trata de la pieza de ingeniería más grande y potente jamás construida por la agencia, considerada el «esqueleto» de la conquista lunar.

El traslado de esta mole de acero y tecnología es un espectáculo en sí mismo. Con una altura de 64 metros (el equivalente a un edificio de 20 pisos), la estructura fue movilizada mediante transportadores especializados hacia una barcaza que la llevará hasta el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Allí comenzará la fase de integración final para un vuelo que, dentro de apenas dos años, pondrá a prueba la capacidad de los humanos para maniobrar en el espacio profundo como nunca antes.

Poder bruto: el corazón del gigante que llevará a la humanidad a la Luna

Lo que hace al SLS una pieza única es su capacidad de empuje. Esta sección central está diseñada para albergar más de 2,7 millones de litros de combustible líquido superenfriado, alimento necesario para alimentar cuatro motores RS-25.

En apenas ocho minutos de vuelo tras el despegue, este monstruo generará una potencia de 2 millones de libras de empuje, la fuerza bruta necesaria para eyectar a la cápsula Orion y a sus tripulantes fuera de la gravedad terrestre y rumbo a la Luna.

El objetivo 2027: el ensayo antes del gran salto

A diferencia de lo que muchos creen, la Artemis III no contempla todavía el descenso al suelo lunar, pero será el desafío más complejo hasta la fecha. Su misión estratégica será ensayar en la órbita de la Tierra el acoplamiento entre la cápsula Orion y las naves comerciales (como la Starship de SpaceX).

Este «enganche» en el espacio es el paso previo obligatorio para que, en 2028, la misión Artemis IV finalmente logre que el ser humano vuelva a dejar sus huellas en el Polo Sur de la Luna.