Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia se accidentó en Puerto Leguízamo: hay decenas de heridos
El hecho ocurrió mientras desplegaba. Se desconoce el número de víctimas fatales.
Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia “sufrió un trágico accidente” mientras despegaba de la terminal de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), cuando transportaba tropas de la fuerza pública, informó este lunes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Iban más de 100 personas a bordo.
El ministro señaló en su cuenta de la red social X que “aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro” que involucró a la aeronave.
#AEstaHora | Voluntarios de la @DefensaCivilCo Seccional #Putumayo, en articulación con otros organismos de socorro, se desplazan y brindan apoyo ante la emergencia por el siniestro de una aeronave Hércules en Puerto Leguízamo.— DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) March 23, 2026
Nuestra misión: salvar vidas #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8i0B4rG2YT
Comunicado del accidente aéreo en Colombia
Según informó la Fuerza Aeroespacial Colombiana en un comunicado oficial, en la aeronave se movilizaban 114 militares y 11 tripulantes con destino al municipio de Puerto Asís, antes de su parada final a Bogotá.
Además, agregó que las Fuerzas Militares se encuentran desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia. Información en desarrollo”, escribió la institución en su cuenta de X.
Se han trasladado ya al menos 20 uniformados al centro asistencial más cercano.
Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026
Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin…
Con AFP
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