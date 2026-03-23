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Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia se accidentó en Puerto Leguízamo: hay decenas de heridos

El hecho ocurrió mientras desplegaba. Se desconoce el número de víctimas fatales.

Redacción

Por Redacción

Accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia Foto: AFP.

Accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia Foto: AFP.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia “sufrió un trágico accidentemientras despegaba de la terminal de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), cuando transportaba tropas de la fuerza pública, informó este lunes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Iban más de 100 personas a bordo.

El ministro señaló en su cuenta de la red social X que “aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro” que involucró a la aeronave.

Comunicado del accidente aéreo en Colombia

Según informó la Fuerza Aeroespacial Colombiana en un comunicado oficial, en la aeronave se movilizaban 114 militares y 11 tripulantes con destino al municipio de Puerto Asís, antes de su parada final a Bogotá.

Además, agregó que las Fuerzas Militares se encuentran desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia. Información en desarrollo”, escribió la institución en su cuenta de X.

Se han trasladado ya al menos 20 uniformados al centro asistencial más cercano.

Con AFP


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Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia “sufrió un trágico accidentemientras despegaba de la terminal de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), cuando transportaba tropas de la fuerza pública, informó este lunes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Iban más de 100 personas a bordo.

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