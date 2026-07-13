Volvió a aumentar el precio del petróleo tras los ataques de EE.UU. a Irán: cómo impacta en Argentina

El mercado energético internacional sufrió otra fuerte sacudida al inicio de la semana debido al recrudecimiento de las hostilidades militares entre Estados Unidos e Irán. La reanudación de los bombardeos en Medio Oriente y la latente amenaza de Teherán de bloquear el tránsito marítimo dispararon el precio del petróleo Brent e interrumpieron un período de relativa calma en las principales plazas financieras del mundo.

Para la Argentina, este nuevo escenario geopolítico tiene un impacto de doble filo que reconfigura las proyecciones económicas del segundo semestre de 2026. Por un lado, la suba frena las expectativas de un descenso en el precio de los combustibles en los surtidores locales; por el otro, apuntala de forma directa el perfil exportador de la cuenca neuquina y Vaca Muerta.

La ruptura de la paz: el cese del alto el fuego en el estrecho de Ormuz

El frágil cese del fuego que mantenían ambas naciones se rompió por completo tras una intensa ofensiva militar norteamericana el fin de semana. A través de su plataforma Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ratificó de forma tajante que el periodo de tregua «ha terminado», tras ordenar golpear cerca de 140 objetivos estratégicos en la región.

De acuerdo con los últimos datos de mercado, el precio de los futuros del petróleo Brent escaló casi un 4% y alcanzó un pico de casi 80 dólares por barril. La suba neutralizó de inmediato el piso mínimo de tres meses de 70,38 dólares que el crudo de referencia había registrado a principios de julio, cuando los operadores todavía especulaban con una distensión diplomática duradera.

Según los informes oficiales del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la quinta ronda de bombardeos ejecutada por aviones de combate apuntó a degradar los sistemas de defensa aérea y las baterías de misiles de la Guardia Restauradora Islámica de Irán. Las explosiones afectaron a localidades clave distribuidas a lo largo del Estrecho de Ormuz, un corredor marítimo por donde circula aproximadamente el 20% del comercio global de crudo y gas natural licuado.

El encarecimiento global según las proyecciones de la CEPAL

Ante este panorama volátil, los organismos internacionales ya revisan al alza sus proyecciones de precios para el resto del año. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó de forma oficial que el valor promedio del barril durante 2026 podría consolidarse entre un 20% y un 25% por encima de los registros del año pasado.

El organismo advirtió que la disparada del crudo encarecerá de forma directa los insumos logísticos y los fertilizantes —como la urea, que ya arrastra una suba del 82%—, un efecto que tardará meses en trasladarse por completo a los precios del transporte y los alimentos a nivel global.

El impacto en Argentina y el superávit récord de Vaca Muerta

En el plano doméstico, la dependencia de la importación es cada vez menor gracias al salto productivo no convencional en Vaca Muerta. El incremento de los precios internacionales mejora de forma directa el valor de las exportaciones de la cuenca, transformando la crisis de Medio Oriente en una oportunidad comercial para el ingreso de divisas genuinas.

Un informe técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado sobre la base de datos del Indec, detalló que la balanza energética nacional cerró el primer semestre de 2026 con un superávit histórico de 6.987 millones de dólares. La cifra representa un salto interanual del 87% en comparación con el mismo período de 2025 y se explica bajo tres variables clave:

Efecto cantidad: El 79% del crecimiento de este superávit obedeció puramente a un aumento en los volúmenes físicos exportados desde la provincia de Neuquén, mientras que solo el 21% restante se debió a la oscilación de las cotizaciones internacionales.



El obedeció puramente a un aumento en los volúmenes físicos exportados desde la provincia de Neuquén, mientras que solo el 21% restante se debió a la oscilación de las cotizaciones internacionales. Crecimiento de las ventas: Las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron más de 8.118 millones de dólares en la primera mitad del año, representando más del 15% del total facturado por el país al exterior.



Las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron más de en la primera mitad del año, representando más del 15% del total facturado por el país al exterior. Nuevas proyecciones: A partir de la firmeza del barril de Brent, las estimaciones oficiales de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) recalibraron las proyecciones anuales de exportación energética por encima de los 11.300 millones de dólares, unos 3.100 millones más de lo previsto originalmente a comienzos de año.

A pesar del fuerte temblor internacional, el traslado de esta disparada a las pizarras locales de las estaciones de servicio no tendrá un impacto inmediato en el surtidor.

Esto responde de forma directa a la estrategia de amortiguación o «buffer» que suele implementar la petrolera YPF en el mercado interno; un mecanismo político-comercial diseñado para estabilizar los precios locales evitando aumentos bruscos cuando el precio del barril se dispara en Wall Street, pero manteniendo la misma prudencia sin aplicar bajas drásticas cuando las referencias internacionales retroceden.