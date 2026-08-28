Brasil negocia con Estados Unidos por los aranceles a las exportaciones: Lula anticipa un diálogo «difícil»

El Gobierno de Brasil anticipó una negociación “difícil” con Estados Unidos por los aranceles aplicados a sus productos, pero aseguró que está dispuesto a discutir todos los temas de interés bilateral. El encuentro será el lunes y marcará la reanudación del diálogo comercial entre ambos países, trabado desde mediados de julio.

Las autoridades que se reunirán son el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Elias Rosa, con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. La reunión también contaría con el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. Según se informó, el intercambio será virtual.

Brasil y Estados Unidos retoman el diálogo comercial por los aranceles

El encuentro fue acordado luego de una conversación telefónica entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, que se produjo hace unas dos semanas. “Va a ser un diálogo difícil, porque ya fue difícil en el pasado, pero ya sabemos cuál es el camino que debemos recorrer”, afirmó Rosa ante la prensa.

Lula Da Silva junto a Márcio Elias Rosa.

Brasil llevará a la mesa una agenda amplia. Entre los sectores mencionados aparecen el etanol, azúcar, fertilizantes, productos químicos, autopartes, bienes industriales y máquinas, aunque el ministro sostuvo que no habrá restricciones previas sobre los asuntos que puedan ser discutidos.

“El presidente Lula dice lo siguiente: no hay ningún tema que Brasil no pueda discutir”, sostuvo Rosa. Sin embargo, aclaró que la Ley de Reciprocidad, impulsada en Brasil como respuesta a las medidas comerciales estadounidenses, no será parte de la reunión.

Aranceles de Estados Unidos sobre Brasil complican las exportaciones

Estados Unidos aplicó durante julio nuevas medidas arancelarias sobre productos brasileños. Una de ellas estableció un arancel del 12,5% sobre determinados productos, mientras que otra incorporó un 25% adicional con argumentos vinculados al comercio digital, los servicios de pagos electrónicos y otras cuestiones comerciales.

Entre los fundamentos esgrimidos por Washington también aparecen cuestiones relacionadas con propiedad intelectual y medidas anticorrupción. Las decisiones estadounidenses llevaron a Brasil a buscar una salida mediante la negociación.

La disputa comercial también está atravesada por cuestiones geopolíticas. El Gobierno de Donald Trump observa a Brasil como un país estratégico frente al crecimiento de la influencia china en América Latina, mientras la administración de Lula busca mantener abiertos sus vínculos comerciales con distintos socios. La proximidad de las elecciones brasileñas de octubre también juega en ese escenario de negociación.