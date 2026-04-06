La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte de su jefe de Inteligencia tras un ataque en Teherán

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó oficialmente el fallecimiento del general de división Mayid Jadamí, jefe de la Organización de Inteligencia del cuerpo de élite. El deceso ocurrió durante una incursión aérea en territorio iraní, lo que representa la pérdida de uno de los mandos jerárquicos de la estructura de seguridad de la República Islámica.

A través de un comunicado de la agencia Tasnim, el cuerpo militar calificó el hecho como un «martirio»; Jadamí ocupaba el cargo desde junio de 2025 y su baja es señalada por Israel como la eliminación de un pilar estratégico de la organización.

Minutos antes del reconocimiento de Teherán, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó sobre el éxito de la operación. Según el reporte de Tel Aviv, Jadamí coordinaba las áreas de espionaje, contrainteligencia y los programas de lanzamiento de misiles.

En el mismo marco operativo, el Ejército israelí notificó ataques contra el cuartel general de la división «Imam Hussein» de Hezbollah, donde fue abatido Kamil Melhem, jefe de artillería, junto a Ajer Bakri, comandante de la Unidad 840 de la Fuerza Quds.

Ofensiva sistemática contra la cúpula militar

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo que estas operaciones forman parte de una estrategia para desarticular los mandos operativos del régimen iraní. La muerte de Jadamí se suma a una serie de bajas de alto perfil registradas desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero, que incluyen al comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpur, y al jefe de Estado Mayor, Abdorrahim Musaví.

Según el gobierno israelí, el objetivo es cercenar la capacidad de respuesta y coordinación de las fuerzas iraníes en todos sus frentes.

La desaparición de estas figuras clave ocurre en un contexto de crisis de sucesión tras los reportes sobre la muerte del líder supremo Alí Khameneí y del dirigente Alí Lariyani. Este vacío en la cadena de mando superior debilita la toma de decisiones estratégicas de la República Islámica en plena Operación Furia Épica, mientras las fuerzas de la coalición mantienen la presión sobre los centros de inteligencia y comunicaciones en Teherán y sus alrededores.

Balance de bajas e impacto regional

A pesar de la intensidad de los recientes bombardeos, el gobierno de Irán mantiene un hermetismo respecto a la actualización del número de víctimas. El último balance oficial, emitido durante la primera semana del conflicto, registraba 1.230 fallecidos, cifra que no ha sido renovada por las autoridades de salud iraníes.

La falta de datos precisos sobre el impacto de las incursiones aéreas dificulta la evaluación de la capacidad de resistencia remanente del aparato militar persa.

Por su parte, las fuerzas de Israel y Estados Unidos continúan con la campaña de precisión dirigida a objetivos de alto valor. La eliminación de jefes de artillería y coordinadores de operaciones externas busca neutralizar no solo la defensa del territorio iraní, sino también la logística de sus aliados regionales en Líbano y Siria. La confirmación de la muerte de Jadamí consolida una fase del conflicto centrada en el descabezamiento de la inteligencia enemiga como paso previo a nuevas incursiones.

Con información de AFP.