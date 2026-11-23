Un supuesto apagón mundial capaz de dejar a millones de personas sin electricidad, internet y comunicaciones durante 72 horas generó una ola de preocupación en las redes sociales. La teoría señalaba al 17 de noviembre de 2026 como la fecha de un posible colapso global y advertía sobre consecuencias para los bancos, los supermercados y otros servicios esenciales.

Sin embargo, la fecha pasó y el anunciado apagón mundial nunca ocurrió. Detrás de la alarma había una combinación de hechos reales interpretados de manera incorrecta, publicaciones virales y referencias a una supuesta predicción de la serie Los Simpson.

Según verificaron la agencia EFE, Associated Press y medios como WIRED y La Nación, ninguna autoridad energética había anunciado una interrupción eléctrica mundial. La historia se construyó a partir de un simulacro estadounidense, recomendaciones europeas de preparación ante emergencias y fragmentos de una serie animada.

Cómo surgió la teoría conspirativa del apagón mundial de 2026

Las primeras versiones comenzaron a circular con fuerza a finales de octubre y durante los primeros días de noviembre.

En plataformas como TikTok, Facebook y X aparecieron videos que advertían sobre un supuesto apagón global de 72 horas, durante el cual podrían dejar de funcionar los sistemas eléctricos, las comunicaciones y las operaciones bancarias.

Algunas publicaciones incluso aseguraban que los gobiernos conocían la amenaza, pero no estaban informando a la población.

El rumor tomó fuerza cuando distintos usuarios comenzaron a relacionar tres acontecimientos que, en realidad, no estaban conectados entre sí.

El primero fue un simulacro de emergencia anunciado por Estados Unidos. El segundo, una serie de recomendaciones europeas para afrontar situaciones de crisis. El tercero, un episodio de Los Simpson que mencionaba un apagón durante noviembre.

La combinación de estos elementos terminó alimentando una historia que se difundió como si fuera una advertencia oficial.

Qué tenían que ver Los Simpson con el supuesto apagón mundial

Uno de los factores que más contribuyó a la viralización fue una escena de Los Simpson.

Los usuarios recuperaron un episodio de la temporada 35, conocido en español como Una vida llena de errores, en el que aparece una referencia a un apagón ocurrido durante noviembre.

La coincidencia con la fecha que circulaba en redes sociales fue suficiente para que numerosas publicaciones aseguraran que la serie había anticipado un colapso energético.

Sin embargo, el episodio no anunciaba un apagón mundial para el 17 de noviembre de 2026.

La escena pertenece a una historia de ficción y no constituye una predicción sobre acontecimientos reales.

La organización de verificación Maldita.es explicó que la referencia al 17 de noviembre no incluía el año 2026, por lo que su utilización como prueba de un acontecimiento futuro era engañosa.

El simulacro de Estados Unidos que alimentó la confusión

Otro de los elementos centrales fue una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) habían anunciado un ejercicio para el 17 de noviembre.

El procedimiento consistía en interrumpir brevemente las transmisiones de radio y televisión para emitir un mensaje de prueba, con el objetivo de comprobar el funcionamiento de los sistemas de comunicación ante situaciones de emergencia.

La duración prevista era de aproximadamente un minuto.

Sin embargo, algunas publicaciones comenzaron a presentar este ejercicio como una señal de que las autoridades se preparaban para un apagón masivo.

El simulacro no implicaba cortar la electricidad, desconectar internet ni suspender los servicios bancarios.

La prueba se realizó sin incidentes relacionados con el supuesto colapso global.

Por qué varios gobiernos recomendaron preparar kits para 72 horas

Las recomendaciones de preparación ante emergencias también fueron utilizadas para alimentar la teoría.

En Europa, distintas autoridades habían difundido consejos para que los ciudadanos pudieran afrontar situaciones extraordinarias durante al menos 72 horas.

Entre las sugerencias figuraban disponer de agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, baterías y otros elementos esenciales.

Estas recomendaciones forman parte de estrategias de protección civil frente a diferentes riesgos, como fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, interrupciones de servicios y otras emergencias.

Sin embargo, algunos usuarios interpretaron los consejos como una advertencia encubierta sobre un apagón mundial inminente.

Las autoridades aclararon que las medidas no estaban relacionadas con una amenaza eléctrica global ni con una fecha específica.

Qué dijeron los especialistas sobre el supuesto apagón mundial

Los verificadores de información coincidieron en que no existían pruebas que respaldaran la teoría.

La agencia EFE concluyó que ningún organismo oficial había advertido sobre un apagón mundial de 72 horas.

Por su parte, WIRED explicó que, aunque los sistemas tecnológicos interconectados pueden sufrir fallas importantes, no había evidencia de que un grupo de hackers, una empresa o un gobierno pudiera provocar una interrupción eléctrica simultánea en todo el planeta.

Las fallas informáticas, los ciberataques y los cortes de energía son riesgos reales, pero eso no significa que exista una amenaza confirmada de apagón global.

El dato que muestra hasta dónde llegó la teoría conspirativa

La repercusión del rumor fue mucho mayor de lo que parecía.

De acuerdo con una investigación difundida por Associated Press, el Digital Democracy Institute of the Americas analizó más de 2.200 publicaciones y artículos en español difundidos entre el 11 y el 17 de noviembre.

Ese contenido acumuló más de 95 millones de visualizaciones y alrededor de seis millones de interacciones.

El estudio también advirtió que algunos titulares alarmistas contribuyeron a amplificar la desinformación, incluso cuando las publicaciones posteriormente aclaraban que la teoría era falsa.

El fenómeno mostró cómo una combinación de hechos reales, especulaciones y contenidos virales puede transformarse rápidamente en una preocupación internacional.

¿Puede ocurrir realmente un apagón mundial?

Los cortes eléctricos de gran escala son posibles y ya se registraron en diferentes países y regiones.

Pueden estar relacionados con fallas en la infraestructura, fenómenos climáticos extremos, problemas técnicos o ataques informáticos.

Sin embargo, un apagón simultáneo en todo el planeta es un escenario muy diferente, para el cual no existía evidencia en las advertencias difundidas durante noviembre de 2026.

Los especialistas recomiendan informarse a través de organismos oficiales y fuentes confiables antes de compartir publicaciones que anuncian catástrofes.

También recuerdan que contar con elementos básicos para afrontar emergencias puede ser útil, pero no debe confundirse con una señal de que ocurrirá un desastre.

El supuesto apagón mundial del 17 de noviembre terminó siendo una teoría conspirativa que nunca se concretó, pero dejó una enseñanza sobre la velocidad con la que pueden propagarse los rumores en internet.