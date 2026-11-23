Con la llegada de los días cálidos, las recetas frescas, frutales y fáciles de preparar se convierten en una excelente alternativa para compartir en familia. Entre las opciones más tentadoras aparece una tarta de frutillas con crema de coco, que combina una base crocante con un relleno suave y una cobertura de fruta fresca.

La propuesta fue presentada por Val Barral en el programa Qué Mañana!, de Canal 9, y se destaca por su combinación de ingredientes: coco rallado, nueces, semillas, cacao amargo y frutillas. Una preparación colorida que puede convertirse en el postre protagonista de cualquier mesa.

Tarta de frutillas con crema de coco: los ingredientes que necesitás

Para la base crocante:

80 gramos de coco rallado.

70 gramos de semillas de girasol.

60 gramos de nueces.

2 cucharadas de aceite de coco.

30 gramos de cacao amargo.

60 ml de sirope de dátil o de arce.

Para el relleno cremoso:

285 gramos de frutillas frescas.

400 ml de leche de coco.

100 gramos de azúcar.

15 ml de jugo de limón.

20 gramos de fécula de maíz.

1 cucharada de agua.

5 gramos de agar agar.

Para decorar:

200 gramos de frutillas frescas.

Mermelada, cantidad necesaria.

Cómo preparar la tarta de frutillas con crema de coco, paso a paso

Paso 1. Preparar la base. Colocar en una procesadora el coco rallado, las semillas de girasol, las nueces y el cacao amargo. Procesar hasta integrar los ingredientes. Incorporar el aceite de coco y el sirope, y continuar mezclando hasta conseguir una preparación uniforme.

Paso 2. Hornear la masa. Distribuir la mezcla sobre la base y los bordes de un molde para tarta, presionando para darle forma. Llevar al horno precalentado a 165 °C durante aproximadamente 10 minutos. Retirar y dejar enfriar.

Paso 3. Preparar la crema de frutillas. Procesar las frutillas hasta obtener un puré. Mezclar con la leche de coco, el azúcar y el jugo de limón. Colocar la preparación en una cacerola y calentar a fuego medio.

Paso 4. Dar consistencia al relleno. Disolver la fécula de maíz en una cucharada de agua e incorporarla a la mezcla caliente. Agregar el agar agar y continuar la cocción hasta alcanzar el hervor, revolviendo para integrar los ingredientes.

Paso 5. Armar la tarta. Volcar la crema de frutillas sobre la base ya fría. Dejar enfriar y llevar a la heladera hasta que el relleno adquiera una consistencia firme.

Paso 6. Decorar y servir. Cortar las frutillas restantes en rodajas y distribuirlas sobre la superficie. Para darles brillo, pincelarlas con un poco de mermelada diluida en agua.

Los secretos para conseguir una tarta de frutillas perfecta

Uno de los aspectos más importantes de esta receta es respetar los tiempos de enfriado. La base debe estar fría antes de incorporar el relleno, mientras que la crema necesita tiempo en la heladera para adquirir firmeza.

También es recomendable elegir frutillas maduras, frescas y de buen color, ya que son las protagonistas del sabor y la presentación.

La combinación del cacao con los frutos secos aporta un contraste interesante frente a la suavidad del relleno de coco y frutillas. El resultado es un postre que se disfruta bien frío y que resulta ideal para una merienda especial, una reunión familiar o una mesa dulce de verano.